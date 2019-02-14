ФСК ЕЭС и Русская медная компания договорились об электроснабжении перспективных месторождений меди

Председатель Правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы Андрей Муров и Президент Русской медной компании (АО «РМК») Всеволод Левин на полях Российского инвестиционного форума (РИФ-2019) подписали соглашение о взаимодействии в рамках техприсоединения к ЕНЭС Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, а также иных перспективных проектов.

Подписанный документ предполагает координацию работы для обеспечения надежного электроснабжения существующих объектов РМК, а также в ходе развития электросетевых комплексов регионов присутствия предприятий компании.

ФСК ЕЭС к настоящему моменту проведен анализ возможной схемы электроснабжения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае, которая предполагает мероприятия, связанные, в том числе с развитием сетевой инфраструктуры 220 и 500 кВ. Запасы перспективного месторождения оцениваются в 5,1 млн тонн меди и 278 тонн золота. Планируемая потребность в мощности — до 250 МВт.

В 2018 году ФСК ЕЭС завершила работы по технологическому присоединению Михеевского ГОКа (Челябинская область, входит в Группу РМК) в объеме максимальной заявленной мощности — 80 МВт.

Комментирует Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров: «Присоединение и электроснабжение крупных горнодобывающих предприятий — большое направление работы ФСК. Особенно применительно к Дальнему Востоку. Оно дает комплексный эффект — как для якорных потребителей, так и для прилежащих территорий.»

Комментирует Президент РМК Всеволод Левин: «Малмыжское месторождение относится к разряду мировых. Проект такого масштаба требует серьезных инвестиций в инфраструктуру и предъявляет повышенные требования к надежности поставщиков и предлагаемых ими решений. Предыдущий опыт совместной работы Русской медной компании с Федеральной сетевой компанией — пример такого эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому мы рады обрести в лице ФСК партнера в новом амбициозном проекте освоения Малмыжского месторождения в Хабаровском крае».

Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение было открыто в 2006 году. Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн тонн руды в год. Инвестиции в проект составят порядка 115 млрд рублей. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 млрд рублей.

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