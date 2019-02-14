РМК и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта договорились о сотрудничестве

Русская медная компания (АО «РМК») и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) подписали соглашение о взаимопонимании при реализации проекта освоения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, расположенного в Нанайском районе Хабаровского края. Церемония состоялась 14 февраля 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».

Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение было открыто в 2006 году. Его балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн тонн меди и 278 тонн золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота — 0,22 г/т. РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн тонн руды в год. Инвестиции в проект составят порядка 115 млрд рублей. Планируется, что на предприятии будет создано 1 400 высокотехнологичных рабочих мест. Поскольку одним из приоритетов кадровой политики РМК является развитие рынка труда территорий присутствия, предпочтение при трудоустройстве будет отдаваться местным специалистам, в том числе жителям Нанайского и Амурского районов Хабаровского края. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 млрд рублей.

В настоящее время на месторождении продолжается геологоразведка. К строительству горно-обогатительного комбината планируется приступить в 2021 году после завершения проектных работ и прохождения всех необходимых процедур по согласованию проекта.

Ввиду высокой значимости проекта для Хабаровского края Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта готово обеспечить инвестору всестороннюю помощь в его реализации. Институт развития готов оказывать инвестору содействие в получении предусмотренных законодательством мер государственной поддержки и в решении других организационных задач.

Комментирует вице-президент РМК по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Дмитрий Говоров: «Дальний Восток — перспективный для нас в регион. Он богат природными ресурсами и отличается выгодным положением по отношению к ключевым мировым рынкам сбыта. В последние годы здесь создана действительно удобная система сопровождения инвестиционных проектов. Поэтому мы приняли решение инвестировать в разработку Малмыжского месторождения и заинтересованы в том, чтобы стать долгосрочным стратегическим партнером государства по развитию Дальнего Востока».

Комментирует заместитель генерального директора по привлечению инвестиций АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Георгий Колпачев: «Разработка Малмыжского месторождения будет иметь большое значение для промышленности и социально-экономического развития Хабаровского края, обеспечит создание сотни новых рабочих мест уже на первом этапе и почти полторы тысячи — при дальнейшей реализации проекта. Поэтому мы рассматриваем этот инвестиционный проект как один из приоритетных и готовы оказать ему всестороннюю поддержку. В 2018 году Агентство по привлечению инвестиций и РМК уже провели большую совместную работу по структурированию сделки, что позволит реализовать этот проект в намеченные сроки и в рамках запланированных параметров».

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