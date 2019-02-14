Почему «Трактор» не может забить: светит ли Челябинску плей-офф Кубка Гагарина

В последних пяти матчах черно-белые довольствовались лишь тремя очками из 10 возможных — одна победа и поражение в серии буллитов. Проигрыш «Витязю», «Йокериту» , «Нефтехимику» и «Северстали». Поверженным оказался только магнитогорский «Металлург».

И все это на финише регулярного чемпионата, когда решается вопрос, закрепится ли «Трактор» в восьмерке сильнейших, обеспечив себе право сыграть в плей-офф?

Пока все на тоненького. Преимущество перед девятым местом, на котором расположилась «Сибирь», всего три очка. До «Торпедо», что на седьмом — четыре.

До конца регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 «Трактору» осталось провести три матча на выезде и заключительную игру в Челябинске. Тогда и определится восьмерка сильнейших.

Редакция газеты «Комсомольской правды» — Челябинск» обратилась к хоккейным экспертам за комментарием.

КОМАНДА ЗАЖАТА...

Сергей Хрущев, экс-нападающий «Трактора», тренер спортшколы «Трактор»:

— Многие после матчей с «Нефтехимиком» и «Северсталью» говорили о том, команда нормально не может выйти из своей зоны, что соперник запирает игроков на своей половине площадки. Рецептов излечения здесь много. Это задача тренерского штаба разбудить команду. Нельзя давать соперникам прицельно бросать, нельзя пускать их близко к вратарской зоне.

Со стороны видно, что команда зажата, нет раскованности в действиях. Но это взрослые мужики, и их не нужно учить играть.

Тренер, на Вас большая надежда!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТО, КАК ИГРАЛИ СОПЕРНИКИ ДО ЭТОГО, НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Виктор Перегудов, заслуженный тренер России, бывший игрок «Трактора»:

— Если не самые сильные клубы КХЛ нас «запирают» в зоне и не дают результативно атаковать, что тогда говорить об игре с лидерами. А в плей-офф предстоит сражаться с лидерами. В нашей Восточной конференции это «Автомобилист», «Барыс», «Авангард», «Металлург», «Ак Барс».

Конечно, очень большое значение в хоккее имеет индивидуальное мастерство игроков, сыгранность звеньев. Но каждый матч — это отдельная песня и отдельная история. То, как играли соперники до этого, не имеет значения. Ты должен выходит на лед и доказывать, что ты не просто так носишь майку челябинского клуба. Победа — главная мотивация.

Многое, будет зависеть от легионеров. Их и брали для усиления состава. Пусть докажут свою значимость. Одним из решающих станет матч 20 февраля с ближайшим соперником по турнирной таблице «Востока» — нижегородским «Торпедо».

ДВА ОЧКА ЗА ПОБЕДУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОБОСТРЯЮТ ИГРУ

Юрий Макаров, директор спортшколы им. С. Макарова, судья международной категории:

— Последние три поражения подряд тяжелым грузом давать на команду. Но, может, это позволит собраться и сделать рывок на финише чемпионата. Для болельщиков, специалистов, букмекеров — выход или не выход в плей-офф это интрига, а для самих игроков — серьезная задачка. То, что в этом сезоне командам начисляют всего по два очка за победу, еще больше обостряет игру на финише. Отрывы минимальные. Но задача перед клубом была поставлена еще в начале сезона — попадание в плей-офф и в финал Восточной конференции.

Матчи «Трактора»

16 февраля. Череповец. « Северсталь» — Трактор»

18 февраля. Москва. «Динамо» — «Трактор»

20 февраля. Нижний Новгород. «Торпедо» — «Трактор»

22 февраля. Челябинск. «Трактор» — СКА

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