При поддержке РМК будет реализован проект брендирования территорий

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» 14 февраля состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов «Инносоциум», организованного Фондом «Росконгресс», Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и Русской медной компанией (АО «РМК»). Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и директор социальных программ Фонда «Росконгресс» Елена Маринина вручили дипломы победителям в трех номинациях — «Активное долголетие», «Инклюзивное общество» и «Развитие территорий». Победителей выбирали среди более чем ста проектов.

Комментирует министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков: «Уверен, что всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» будет развиваться. Искренне надеюсь, что те студенты, кто сегодня получили первую поддержку, не остановятся на достигнутом, будут развивать свою деятельность, двигаться вперед и вести за собой. Хочу выразить благодарность фонду и партнерам, которые поддерживают такие инициативы. Сегодня сделан первый шаг, но это должно стать доброй традицией».

В рамках соглашения, подписанного с фондом «Росконгресс» на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, РМК выступила партнером номинации «Развитие территорий» конкурса «Инносоциум». Компания оказала финансовую поддержку проведению конкурса и реализации проекта-победителя. Им стал проект «За гранью суровости» Светланы Панюковой, направленный на создание брендов территорий, популяризацию массового спорта и активного образа жизни, активизацию общественной деятельности, гражданского участия и инициатив местных жителей и сообществ.

Комментирует вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова: «Вовлечение местных сообществ в улучшение качества жизни — одна из приоритетных задач социальной политики Русской медной компании. Мы видим позитивный эффект конкурса социальных инициатив «Измени свой город к лучшему» на территориях присутствия РМК и знаем, что активные, любящие свою малую родину люди могут действительно менять мир к лучшему».

В направлении «Активное долголетие» победителем стала Ольга Молоствова с проектом «Образовательный курс ландшафтного дизайна «Возле дома», который призван социализировать и повышать занятость людей пожилого возраста. В номинации «Инклюзивное общество» победу одержала Ирина Святскова с проектом «Аудиоспектакли по чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей».

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