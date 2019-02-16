2019-02-15T19:24:39+03:00
Общество

«Арестант-ТВ»: три красивые девушки создали телеканал в колонии Челябинска

Как устроено телевидение за колючей проволокой
Андрей АБРАМОВ
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Три красивые девушки делают телевидение на зоне.Три красивые девушки делают телевидение на зоне.Фото: Андрей АБРАМОВ

При каждой колонии Челябинска есть свое телевидение. Да, мы не шутим. Программы для него осужденные снимают и монтируют сами. Корреспондент «КП — Челябинск» отправился в женскую ИК-5, где арестантки создали один из лучших каналов в области.

ЦЕНЗУРЫ НЕТ

Если пройти насквозь местный клуб, минуя библиотеку, актовый зал, помещение с настольным теннисом и бильярдом, уткнешься светлую комнатку, которую венчает табличка «Телестудия».

За этой дверью находится уютная телестудия. Фото: Андрей АБРАМОВ

За этой дверью находится уютная телестудия.Фото: Андрей АБРАМОВ

Здесь работают три девушки: Аня, Алина и Елена. Вопреки предубеждениям, у преступности может быть красивое лицо. На щеках Алины гламурно лоснился тональный крем. Год назад разрешили краситься.

Лена — оператор — постарше коллег.

— Когда у меня дочка маленькая была, я любила снимать ее на камеру. Потом все семейные праздники запечатлела, — тоскливо вспоминает собеседница.

Есть даже осветительное оборудование. Фото: Андрей АБРАМОВ

Есть даже осветительное оборудование.Фото: Андрей АБРАМОВ

В казенном доме дамы оказались по «народной» 228 статье УК. Делали наркозакладки. Алина и Аня пустились во все тяжкие, будучи студентками. Одна лингвист, другая — специалист по PR-технологиям. Здесь же они монтируют, пишут сюжеты. Сами себе продюсеры и режиссеры.

— Цензурой не занимаемся. Ни одного сюжета не забраковали за все время. Скорее, моя функция — литературного редактора. Поправить отдельные слова, предложения, — рассказывает замачальника ИК-5, подполковник внутренней службы Ольга Горшенина, которая курирует работу телеканала.

Монтируют все девушки тоже самостоятельно. Умеют еще с воли. Фото: Андрей АБРАМОВ

Монтируют все девушки тоже самостоятельно. Умеют еще с воли.Фото: Андрей АБРАМОВ

ИНТЕРВЬЮ НЕ КАК У ДУДЯ

Программу передач составляют на неделю вперед. Ее утверждают с администрацией колонии. Расписание выглядит так:

Камера у журналисток одна и берегут ее как зеницу ока. Фото: Андрей АБРАМОВ

Камера у журналисток одна и берегут ее как зеницу ока.Фото: Андрей АБРАМОВ

В теории на зоне можно провести весь день у телевизора. Но так здесь никто не делает. Большинство заняты на швейном производстве: отшивают спецодежду. За это положена зарплата, с которой можно отовариться в местном магазине и/или погасить судебные штрафы, алименты.

В отличие от некоторых людей вольных, арестантки журналисток любят и жалуют. Те снимают сюжеты о производственных победах, местных кружках и вообще всех событиях, которые происходят в зоне.

За этим столом записывают сюжеты и проводят интервью. Фото: Андрей АБРАМОВ

За этим столом записывают сюжеты и проводят интервью.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Любимая рубрика — поздравления. На фоне цветов мы пишем именинниц и выпускаем в эфир. Кто-то может попросить записать видеопоздравление. Еще гороскопы любят. Его перепечатываем из журналов. Никакого негатива, только положительные предсказания, — рассказывают корреспондентки.

Есть место серьезным программам. Про ЗОЖ, финансовую грамотность. На месяц вперед расписан график интервью. Нет, про популярность «вДудя» здесь не слышали. Сели за решетку еще до его восхождения на Олимп YouTube, а интернет здесь — табу. В телестудию приглашают сотрудников администрации, и те рассказывают о новых законах, правах осужденных.

Есть коллекция фильмов: не только блокбастеры, но и документалки, а также духовное кино. Фото: Андрей АБРАМОВ

Есть коллекция фильмов: не только блокбастеры, но и документалки, а также духовное кино.Фото: Андрей АБРАМОВ

Скоро сетка вещания пополнится новыми шоу. С местной командой КВН будут делать юмористические скетчи. Специально для занятых в швейном цеху — минутка производственной гимнастики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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