Челябинский фронтовик получит медаль «За отвагу», которую потерял в бою

В феврале 1945 года у поселка Листопадовка группа советских войск в районе поселка Листопадовка Калининградской области попала в окружение немцев. Лупили из артиллерии по нашим страшно. В тех жестких боях был тяжело ранен уроженец Агаповского района Челябинской области гвардии сержант Иван Кузнецов. В феврале 45-го было ему 19 лет. Контуженный, с ранением руки, ноги, руки и челюсти командир минометного расчета был вывезен из-под огня, попал в госпиталь. Победу Иван Кузнецов встретил на больничной койке.

СВЕРКНУЛА ЯРКИМ БЛЕСКОМ

После выписки вернулся на Южный Урал, в родное село Светлогорское. Воспитал детей, внуков. Сейчас фронтовику 93 года. Подрастает правнук. И знать не думал Кузнецов, что из Калининградской области привезут ему утерянную в бою дорогую сердцу награду — медаль «За отвагу». Когда командира минометного расчета ранило, упала медаль на землю. И пролежала в ней 74 года.

В прошлом году на местах далеких боев в Калининградской области работали поисковики отряда «Совесть». Под ногами одного из них вдруг начал крошиться-осыпаться сухой грунт. И вдруг на солнце блеснул потемневший металл. Медаль!

Медаль «За Отвагу» сержант Кузнецов получил 7 октября 1944 г в Литовской ССР.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ ЖИВ

— Бывают такие случаи. Видимо, ждала награда, когда найдут владельца. Стали искать по номеру награды в архивах бойца. В документах было указаны его личные данные, место призыва. И указано: пропал без вести. Ну, думаем, хоть родне героя медаль передадим. Связались с полицией Агаповского района. А там говорят: Иван Константинович Кузнецов жив. Как мы обрадовались! — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» калининградских поисковик Алексей Яковлев.

Сейчас калининградцы приводят найденное сокровище в порядок. Приварили новую дужку, сработали колодку. Медаль деформирована осколками, металл ее потемнел, но это — настоящая боевая награда!

Медаль «За Отвагу» сержант Кузнецов получил 7 октября 1944 г в Литовской ССР. Вот выписка из наградных документов с сайта «Подвиг народа»: «При прорыве обороны немцев 6 октября 1944 года в районе деревни Пошалтунье сержант Кузнецов обеспечил бесперебойную работу миномета, огнем которого уничтожено две пулеметные точки, одна снайперская и проделан проход в проволочном заграждении противника».

К 23 февраля награду, шагнувшую через десятилетия, вручат герою. Иван Константинович, конечно, волнуется. Ведь и не чаял он взять медаль в руки. Тогда боевая его молодость будто оживет. И помянет гвардии сержант Кузнецов верных товарищей, таких далеких сегодня, но живых в сердце старого солдата.