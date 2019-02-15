2019-02-15T10:25:44+03:00
Происшествия

Что на самом деле стоит за сообщением о выбросе хлороводорода в Челябинске

Горожане получили SMS с предупреждением об отравлении воздуха
Сергей УФИМЦЕВ
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Жителей Челябинска напугали выбросом ядовитого газа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Жителей Челябинска напугали выбросом ядовитого газа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Жителей Челябинска переполошила массовая рассылка SMS о выбросе хлороводорода на ЧМК. Многие не на шутку испугались. Во-первых, отправителем сообщения значится МЧС. Во-вторых, на днях на комбинате была авария, в которой погибли два человека.

В SMS значится: в ночь с 14 на 15 февраля на Челябинском металлургическом комбинате произошел выброс опасного вещества. Из-за этого горожанам посоветовали остаться в пятницу дома и плотно закрыть все окна. А беременным и онкобольным от имени МЧС порекомендовали обратиться к врачу за консультацией.

Такие сообщения пришли на телефоны челябинцев ночью. В соцсетях пошли обсуждения:

— Уж не знаю, хлороводород это или нет, но в районе Теплотеха жутко пахнет химией.

— Дожили! А как с работы отпроситься, если МЧС требует не выходить из дома?

Такие SMS получили горожане в ночь на 15 февраля.

Такие SMS получили горожане в ночь на 15 февраля.

15 февраля в городе действительно объявлен режим НМУ. Люди чувствуют смог. Но официально в экстренных службах опровергли информацию о выбросе хлороводорода.

— Это фейк! Никакой аварии на Челябинском металлургическом комбинате не было. Угрозы для населения нет, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кто разослал эти сообщения — пока неизвестно. Авторов вброса ищут силовики. И не исключено, что все это может обернуться уголовным делом.

Примечательно, что над челябинцами зло пошутили в годовщину падения Челябинского метеорита. Ровно шесть лет назад, 15 февраля, в озеро Чебаркуль упало небесное тело. Ударной волной выбило окна в зданиях в нескольких городах Южного Урала. Пострадавшими числились около 1000 человек. В основном, это те, кого посекло разбитыми стеклами.

Учитывая, что о Челябинском метеорите тогда узнал весь мир, не исключено, что сегодняшнюю злую шутку могли распространить пранкеры из-за границы.

КСТАТИ

Хлороводород действительно опасен!

Это ядовитый газ с резким запахом. Его применяют для создания соляной кислоты. Хлороводород действительно используется в металлургии. Например, для обработки руды и травления металлов.

Отравление может вызвать воспаление дыхательных путей и отек легких вплоть до смертельного исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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