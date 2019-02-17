«Животные кричат в голодной агонии»: зоозащитники вскрыли концлагерь для кошек в квартире жительницы Каслей

Кровь стынет в жилах от подробностей этой истории. Жительница Каслей в Челябинской области устроила в квартире концлагерь для животных. Зоозащитинки рассказали «КП — Челябинск», что психически нездоровая женщина подбирает на улице бездомных животных, чаще всего кошек. Но дома питомцев ждет еще худшая участь, нежели на холодной улице.

ЗАКОН БЕССИЛЕН?

— Два года назад к ней в квартиру удалось проникнуть обманом. Сейчас она дверь не открывает. Тогда оттуда вынесли десятки кошек. Все в крайней стадии истощения. В ванной, на батареях и даже в холодильнике лежали тела животных, — рассказывает зооволонтер Елена Чащина.

По словам активистов, про неадекватную даму знает едва ли не весь город: все стараются обходить ее стороной и никуда не обращаются. Про концлагерь для коек вновь вспомнили, когда соседка обнаружила под окнами дома истощенного котенка Тошу. Три дня его пытались выходить ветеринары, но малыш скончался.

— У нее диагноз, а потому привлечь к уголовной ответственности ее нельзя. Ее уже увозили в спецлечебницу, но потом выпускали обратно. У нее есть пожилая мать — под 80 лет. Так та ее тоже боится. Но в квартиру не пускает. Вчера мы пытались прорваться. Были полиция, МЧС — не открыла. Мать не смогла убедить ее впустить, — продолжает собеседница.

Фото: Татьяна Чупрунова

Соседи говорят, что Алена — так зовут антагонистку — в школе была обычным ребенком. Но в университете с ней что-то случилось, и с тех пор она на учете у психиатра.

— Если бы она никаких признаков жизни не подавала, и ее давно никто не видел — вскрывают без разрешения дверь. А мама ее вчера сказала, что все с ней хорошо. К тому же эта Алена через дверь несколько раз сказала, что не откроет. Полиция убедилась, что она жива, и сказали, что не имеют права в таком случае вскрывать дверь. А животных проверять им подавно не надо. И скорая приезжала, чтобы сразу госпитализировать ее. Но тоже сказали, если мать не дает согласия на взлом, они не будут терять время, — рассказала другая зоозащитница Татьяна Чупрунова.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ЖИВОТНЫХ ВЫКИДЫВАЮТ

— Говорят, она резала шубы лезвием людям на улице. Пнула несколько человек. Она покупает детские кроватки и коляски. Одевает кошек в платья, но при этом не кормит. Считает их своими куклами. А куклам, как известно, еда не нужна. Через пару дней животные начинают вопить в агонии. Тогда она их просто выбрасывает. Соседи даже забетонировали канализационный люк, потому что он был завален трупами кошек, — рассказала Елена.

На вопрос корреспондента о том, насколько достоверны жуткие подробности, волонтер отметила, что это подтверждают рассказы соседей: в том доме 115 квартир.

Несмотря на невозможность силовиков повлиять на ситуацию, надежда вызволить животных есть. Если в квартире действительно хранятся тела, то свое слово должна сказать санэпидстанция.

На утро 18 февраля активисты записались на прием к мэру Каслей. «Комсомольская правда» также готовит официальные обращения в службы с просьбой обратить внимание и помочь жителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06