2019-02-15T13:17:20+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила победителя фотоконкурса «Сами с усами, или Домашний беспредел»

Хвостатый лично забрал приз в редакции [умилительные фото]
Поделиться:
Победитель конкурса - кот Мася.Победитель конкурса - кот Мася.
Изменить размер текста:

Девятимесячный кот Мася безумно любопытный. Он ненавидит сумки-переноски — они закрывают обзор. Поэтому хозяева возят его в открытой дорожной сумке — этакий кошачий «кабриолет». На награждение он прибыл в ней же.

Огромными голубыми глазами Мася внимательно осмотрел пресс-центр из своего «кабриолета» и пошел на разведку. Побродил по столу, обнюхал микрофоны, попрыгал по тумбам, полюбовался видом из окна. Только когда Мася осмотрелся и перезнакомился с сотрудниками редакции, он разрешил перейти к церемонии награждения.

В фотоконкурсе «Сами с усами, или Домашний беспредел» Мася победил за вот этот снимок. На нем кота поймали с поличным при попытке утащить со стола сладости.

Такой забавный снимок прислала на конкурс хозяйка питомца Анастасия.

Такой забавный снимок прислала на конкурс хозяйка питомца Анастасия.

— Мася жуткий сладкоежка, обожает шоколад. Он тогда учуял его запах и не удержался. Самое смешное, когда мы его застукали, он «завис» на несколько секунд в таком положении и с такой мордочкой. Видимо, пребывал в шоке, — вспоминает владелица питомца Анастасия Калинина.

Мася со своей владелицей Анастасией Калининой.

Мася со своей владелицей Анастасией Калининой.

По ее словам, Мася настоящий «беспредельщик». Дома лазает по стенам, носится по комнатам. Питомец считает, что сон — для слабаков, поэтому активничает почти все 24 часа в сутки. Хозяева от такого гиперактивного любимца не устают, очень его любят и все разрешают. Другая сторона Маси — общительный, ласковый и добрый котейка. А еще он обожает принимать ванну. Может пулькаться в воде по несколько раз в сутки.

Активному коту наши партнеры, интернет-магазин зоотоваров «КОТиКо», вручили когтеточку. Эта полезная штука убережет обои и мебель в доме Калининых от острых коготков пушистого.

Партнеры конкурса подарили Масе когтеточку.

Партнеры конкурса подарили Масе когтеточку.

Кстати, в «КОТиКо» можно найти все, что необходимо домашнему любимцу: от кормов и мисок до домиков и игровых комплексов. Совершать покупки здесь можно не выходя из квартиры. А купленные товары могут привезти прямо домой.

Интернет-магазин зоотоваров КОТиКо

г. Челябинск

ул. Салавата Юлаева, 5

тел. 8 908 819 55 11

котико.рф

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинской области мать, до смерти напоившая младенца водкой, избежала тюрьмы
НА ЧМК объяснили, почему выброс хлороводорода в Челябинске невозможен
Брошенный на улице Чебаркуля старик с запиской обретет новый дом
Детское отделение в больнице Еманжелинска действительно рушится
За колючку — «с радостью». В Челябинске наркокурьеры пытались передать в колонию кило дурмана
Смазать краску будней. 15 фасадов в нашем городе распишут мастера граффити
На Южном Урале школьник надышался газом из баллончика для зажигалок и умер
В Челябинске из мальчишек предлагают бесплатно сделать настоящих мужиков
Котлета со скрепкой и шаурма с шерстью: жители Магнитогорска все чаще жалуются на фастфуд
Допрыгались: пятилетние мальчик и девочка из Челябинской области дважды попали в Книгу рекордов
Житель Челябинска продает «чудесный смог» и воду-незамерзайку из реки Миасс
В День Святого Валентина в Челябинске выдра Ваня сделал предложение выдре Мане
Улицу Магнитогорска, где взорвался дом, предлагают переименовать в честь Вани Фокина
В Челябинске Филипп Киркоров скоротал вечер с «Фавориткой» в кино
На торгах по дорожному аукциону в Челябинской области заподозрили сговор
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич передал видео-привет землякам