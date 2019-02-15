«Комсомолка» наградила победителя фотоконкурса «Сами с усами, или Домашний беспредел»

Девятимесячный кот Мася безумно любопытный. Он ненавидит сумки-переноски — они закрывают обзор. Поэтому хозяева возят его в открытой дорожной сумке — этакий кошачий «кабриолет». На награждение он прибыл в ней же.

Огромными голубыми глазами Мася внимательно осмотрел пресс-центр из своего «кабриолета» и пошел на разведку. Побродил по столу, обнюхал микрофоны, попрыгал по тумбам, полюбовался видом из окна. Только когда Мася осмотрелся и перезнакомился с сотрудниками редакции, он разрешил перейти к церемонии награждения.

В фотоконкурсе «Сами с усами, или Домашний беспредел» Мася победил за вот этот снимок. На нем кота поймали с поличным при попытке утащить со стола сладости.

Такой забавный снимок прислала на конкурс хозяйка питомца Анастасия.

— Мася жуткий сладкоежка, обожает шоколад. Он тогда учуял его запах и не удержался. Самое смешное, когда мы его застукали, он «завис» на несколько секунд в таком положении и с такой мордочкой. Видимо, пребывал в шоке, — вспоминает владелица питомца Анастасия Калинина.

Мася со своей владелицей Анастасией Калининой.

По ее словам, Мася настоящий «беспредельщик». Дома лазает по стенам, носится по комнатам. Питомец считает, что сон — для слабаков, поэтому активничает почти все 24 часа в сутки. Хозяева от такого гиперактивного любимца не устают, очень его любят и все разрешают. Другая сторона Маси — общительный, ласковый и добрый котейка. А еще он обожает принимать ванну. Может пулькаться в воде по несколько раз в сутки.

Активному коту наши партнеры, интернет-магазин зоотоваров «КОТиКо», вручили когтеточку. Эта полезная штука убережет обои и мебель в доме Калининых от острых коготков пушистого.

Партнеры конкурса подарили Масе когтеточку.

Кстати, в «КОТиКо» можно найти все, что необходимо домашнему любимцу: от кормов и мисок до домиков и игровых комплексов. Совершать покупки здесь можно не выходя из квартиры. А купленные товары могут привезти прямо домой.

Интернет-магазин зоотоваров КОТиКо

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