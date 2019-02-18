Челябинцев уговаривают сменить управляющие компании на сомнительные «драгоценности»

В Курчатовском районе Челябинска жильцов нескольких многоквартирных домов, находящихся в ведении УК «Дружба» и «ПЖРЭУ Курчатовского района», провоцировали на смену обслуживающих организаций на сомнительные компании из Ленинского района, в руководстве которых — известные в городе активисты ныне запрещенного профсоюза «Содружество».

Анонимное недовольство

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» жильцы дома по улице Солнечной, 52, в январе на дверях подъездов и в почтовых ящиках появились листовки, обвиняющие ПЖРЭУ (одна из старейших УК Челябинска — прим. редакции) в нечистоплотности. Далее в листовке предлагалось организовать и провести собрание собственников жилья и выбрать другую УК вместо «непрозрачной».

По свидетельству жильцов, на листовки никто не отреагировал. Как рассказала «Комсомолке» секретарь совета дома по улице Солнечной, 52 Татьяна Попова, собственники жилья хоть и не считают действующую УК идеальной, но в целом работой коммунальщиков довольны. Однако попытки сменить управляющую компанию не прекратились: по квартирам пошли никому неизвестные молодые люди, представлявшиеся сотрудниками Пенсионного фонда. «Молодые люди заявляли, что проводят какой-то опрос для ПФР, — рассказала Татьяна Попова. — Мол, их цель — узнать мнение людей от 18 до 52 лет. Но как они намеревались застать жильцов этих возрастов дома в будний день?»

Попова предполагает, что настоящею целью «обходчиков» был сбор персональных данных жильцов — имея их на руках, можно попытаться составить поддельный протокол собрания собственников и с ним на руках заявить действующим УК, что «власть переменилась!»

Нашествие «варягов из Ленинского»

Смена управляющей компании — дело не самое простое, но все-таки обычное. Инициатором листовок мог бы оказаться владелец квартиры в доме по Солнечной, не удовлетворенный работой коммунальщиков, если бы не несколько «но». Во-первых, объявления с аналогичным текстом (изменено только название обвиняемой компании) почти одновременно появились на стенах дома по улице 40-летия Победы, 21, обслуживаемого другой УК — «Дружба». Во-вторых, по указанному в листовке телефону отвечает вовсе не собственник жилья, а Денис Юрьевич Гнеушев, представляющийся руководителем управляющей компании «Малахит». По другому номеру — Илья Игоревич Литвинов, собственник нескольких управляющих компаний из Ленинского района со столь же «драгоценными» названиями — «Хризолит», «Аметист» и «Аквамарин».

Денис Гнеушев — известная в Челябинске личность. В конце 2000-х годов он являлся одним из активистов и руководителей скандально известного профсоюза «Содружество», чья деятельность несколько лет назад была признана незаконной решением Челябинского областного суда. «Содружество» в прошлом отметилось участием в «атаках» на ряд предприятий Южного Урала, в том числе миасский автозавод «Урал», Чебаркульский крановый завод, ПАО «Челябэнергосбыт», строительную компанию «Легион». Активисты «Содружества» участвовали в конфликтах между фирмами, занимающимися маршрутными перевозками, летом 2017 года отметились в «кладбищенских войнах» за контроль над местами захоронения и связанный с этим рынок услуг. В 2016 году прокурор региона Александр Кондратьев публично заявлял, что деятельность профсоюза направлена не на защиту прав трудящихся, а на «отжатие» бизнеса у собственников.

Сам Денис Гнеушев заявляет, что профсоюзные дела остались в прошлом, сейчас он работает на ниве жилищно-коммунальных услуг. В общении с журналистами Гнеушев также признает, что листовки с обвинениями УК «Дружба» — дело его сотрудников. По словам Дениса Юрьевича, информацией о финансовых нарушениях УК «Дружба» с ним поделился бывший юрист этой компании.

Между тем по официальным данным областного управления «Госжилинспекции», дела у коммунальных «драгоценностей» идут не так чтобы очень хорошо. По данным ГЖИ, ООО «Аквамарин» и «Хризолит» обслуживают по 13 домов, ООО «Аметист» — 8 домов. Судя по адресам, большая часть этого фонда — старые двухэтажные здания. Всего — 34 дома, а, как свидетельствуют жильцы с Солнечной, 52, Илья Литвинов утверждает, что в ведении его компаний — более сотни зданий в Ленинском районе. Лицензии на осуществление деятельности получены тремя компаниями в ноябре 2018 года. А вот у созданного осенью 2018 года ООО «Малахит», директором которого значится Денис Гнеушев, вообще отсутствует лицензия на управление многоквартирными домами. То есть УК «Дружба» в Курчатовском районе атаковано конкурентом из Ленинского района, который вообще не имеет права оказывать жилищно-коммунальные услуги.

Еще интереснее, откуда возникли все «камни». Три ООО ранее принадлежали Наталье Салимовой, депутату Ленинского райсовета, и были известны горожанам, как управляющие компании «Коммунальный сервис» с разными порядковыми номерами. Наталья Геннадьевна в беседе с корреспондентом «КП» рассказала, что руководители «Содружества» в 2017 году завели в «Коммунальные сервисы» своих людей и успешно выдавили Салимову из трех компаний, получивших названия «Аквамарин», «Аметист» и «Хризолит». Все они сегодня располагаются на улице Нахимова, 4А. «Малахит» был зарегистрирован, судя по данным базы «Фокус контур», осенью 2018 года. Учредителями этого ООО являются Денис Гнеушев и Алина Нартова. Фамилия дамы-партнера Гнеушева совпадает, отметим, с фамилией Сергея Нартова — одного из основателей челябинского отделения профсоюза «Содружество».

Эхо «Содружества»

По словам Татьяны Поповой, «драгоценности» обещают новым клиентам снижение тарифов по сравнению с действующими, то есть якобы готовы на меньшую прибыль, чем действующие компании. В «ПЖРЭУ Курчатовского района», однако, провели собственный финансовый анализ: связались по указанным телефонам с бывшими «Коммунальными сервисами», потом нашли в Сети информацию по состоянию обслуживаемого ими жилфонда — и выяснили, что «скидки» действуют только несколько месяцев, а затем выравниваются. Кроме того, жители УК «Хризолит», «Малахит», «Аметист» и «»Аквамарин» не считают качество обслуживания домов образцовым. Кроме того, у всех четырех вышеназванных УК отсутствуют официальные сайты и не раскрываются, предусмотренные для управляющих компаний законом стандарты, включающие в первую очередь финансовую и бухгалтерскую отчетность.

Собственники атакованных домов в Курчатовском районе на предложения сменить поставщиков коммунальных услуг не откликнулись, за что руководство УК им благодарно. Как заявил директор УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» Валерий Поликарпов, такой агрессивный стиль переманивания клиентов характерен не для серьезных игроков рынка ЖКХ, а для скороспелых бизнесменов, надеющихся по-быстрому собрать деньги за обслуживание домов, ничего не отдавая взамен.

«Жилфонд Курчатовского района — в приличном состоянии, здесь в большинстве случаев не требуется экстренно вкладывать в ремонт крупные средства, достаточно нормального содержания», — отметил Поликарпов.