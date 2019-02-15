Выброшенный родными на улицу дед Василий из Чебаркуля получил казенную койку

История 64-летнего Василия Головина потрясла многих. В июне прошлого года близкие бросили беспомощного старика во дворе многоэтажного дома в Чебаркуле. В кармане деда был паспорт, медкнижка и записка к сыну: «Забирай отца, он нам больше не нужен. Нас не ищи, мы уехали в другой город».

Это записка из кармана Василия. Фото: социальные сети.

НИКАКИХ СЛЕДОВ СЫНА И БЛИЗКИХ

Неравнодушные горожане вызвали деду скорую помощь. К тому времени старик с трудом стоял на ногах и не мог разговаривать.

В чебаркульской больнице доктора заглянули в его медкарту. Диагноз «старческая деменция». Это значит, мужчина теряет память и с трудом мыслит логически, а также плохо осознает, что происходит вокруг него. Пациента отправили на лечение в психоневрологический диспансер.

А тем временем силовики попытались разыскать его близких. Оказалось, что дед Василий и его сын не раз сидели в колонии за наркотики. Барак из досок, где прописан старик, уже много лет пустовал.

Дом, где прописан старик, пустует уже несколько лет. Фото: Фаина Совина.

К СТАРИКУ НИКТО НЕ ПРИШЕЛ

За прошедшие месяцы доктора диспансера поставили деда Василия на ноги: подлечили шалящее сердце, отмыли и откормили. До последнего ждали, что объявятся его дети.

— Пациент не опасен. Он может жить дома, в семье. Но ему нужен постоянный уход. Оставлять деда на улице — вопиющая непорядочность, — высказал свое мнение заместитель главного врача психоневрологической больницы № 2 Игорь Дворниченко

Но к старику никто не пришел.

Тогда его через суд признали недееспособным, оформили инвалидность. Это позволило докторам выбить для сложного пациента направление в интернат. Там он сможет жить до конца своих дней.

Если в ком-либо из родных неожиданно не проснется совесть.

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