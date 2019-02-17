2019-02-16T06:31:54+03:00
Общество

«Кто-то с моим именем ездил пьяный за рулем»: жителя Челябинской области лишили прав из-за чужого нарушения

Лихач предъявил инспекторам ГИБДД поддельное водительское удостоверение
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Судя по постановлению, Яковлева задержали сотрудники ДПС прошлой осенью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.Судя по постановлению, Яковлева задержали сотрудники ДПС прошлой осенью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.
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Магнитогорец Андрей Яковлев (имя изменено) совершенно случайно узнал, что лишился водительских прав. В начале февраля он решил проверить, нет ли у него штрафов ГИБДД. Зашел на сайт и обнаружил там неоплаченный штраф в 30 тысяч рублей.

— Якобы 24 октября прошлого года меня в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля «Шевроле Нива» остановил экипаж ГИБДД. Позже состоялся суд, о котором я ничего не знал, где меня, оказывается, лишили водительских прав, — рассказывает Андрей.

«В ДЕНЬ ЗАДЕРЖАНИЯ БЫЛ НА РАБОТЕ»

Яковлев очень удивился. В указанный в постановлении день он находился на работе и не мог ехать на автомобиле «Шевроле Нива». Тем более, такой машины у него нет. Андрей работает в государственной структуре, где распорядок дня сотрудников строго контролируется. Кстати, уведомлений о штрафе он не получал, в суд его тоже не вызывали. Как такое вообще возможно?

Позже выяснилось, что некий человек за рулем «Нивы» предъявил инспекторам ГИБДД права на имя Андрея Яковлева.

— В протоколе совпадают только те данные, которые указаны в моем водительском удостоверении. Все остальное: автомобиль, номер телефона и адрес проживания — чужие. Поэтому уведомления и судебные повестки мне не приходили, — говорит Андрей.

Магнитогорца лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за чужого человека, попавшегося пьяным за рулем.

Магнитогорца лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за чужого человека, попавшегося пьяным за рулем.

Первым делом он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские пробили регистрационные номера «Шевроле Нивы». Оказалось что владелец этого авто — житель Магнитогорска, у него совершенно другое имя и фамилия. Но самое интересное, что он уже давно лишен водительских прав.

ВЕРСИЯ: В ДЕЛЕ ЗАМЕШАНА КОРРУПЦИЯ

Андрей полагал, что полицейские примут какие-то меры. Но за две недели пока ничего не произошло. Выходит, по городу как ни в чем не бывало ездит человек с поддельным водительским удостоверением?

— Обычно такие ситуации происходят, если ранее человек терял свои водительские права. Но Андрей Яковлев их никогда не терял, — говорит юрист Евгений Емельянов. — Тогда каким образом в протоколе оказались данные с его водительского удостоверения? Выводы напрашиваются сами собой. Либо речь идет об искусной подделке документов, либо сотрудники ГИБДД по злому умыслу выдали кому-то дубликат водительских прав Андрея Яковлева. Последний вариант маловероятен. Однако, чтобы его проверить, мы написали заявление в службу собственной безопасности УМВД по Магнитогорску.

Кроме того, Андрей Яковлев обратился в суд с требованием отменить постановление о лишении его водительских прав.

— Мы в курсе данной ситуации. Магнитогорские полицейские проводят проверку. Вместе с тем заявлений от данного гражданина в УМВД России по Магнитогорску не поступало, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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