2019-02-15T17:58:42+03:00
Общество

РМК поделилась опытом повышения популярности рабочих профессий

Компания представила концепцию кадровой политики «От яслей до Нобеля» на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Изменить размер текста:

На площадке НКО ЛАБ в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» состоялась дискуссия об инструментах повышения привлекательности рабочих профессий и увеличения производительности труда. Как отметила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина, 59% школьников сегодня выбирают учебу в средних специальных учебных заведениях. Причем количество отличников в них с каждым годом растет. Опыт Русской медной компании (АО «РМК») по популяризации рабочих профессий и формированию кадрового резерва для промышленности практически с детского сада представила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Несмотря на то, что мероприятия по профориентации начинаются только в старших классах, первое представление о своем призвании и будущей профессии формируется уже в дошкольном возрасте. При этом на предпочтения ребенка влияет его окружение и представления о «модных» профессиях. РМК стремится расширить кругозор детей и рассказать об интересных сферах деятельности. В подшефных детских садах в городе Карабаше и селе Варна Челябинской области порядка 250 детей в игровой форме имеют возможность знакомиться с профессиями горнодобывающей и металлургической отраслей.

Для учащихся старших классов РМК проводит профориентационные экскурсии на действующие горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы.

Следующим этапом формирования «кадрового резерва» является сотрудничество с техникумами и вузами. РМК способствует переходу от дуального к тресорному образованию, привлекая к целевому обучению студентов ведущих производителей и поставщиков технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса. Это позволяет студентам еще на этапе обучения знакомиться с наилучшими доступными технологиями. Кроме того, РМК финансирует целевую подготовку молодых специалистов по собственным программам для формирования кадрового резерва своих действующих и строящихся предприятий.

Комментирует вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова: «Результат такого подхода не только в повышении профессионализма специалистов, которые приходят на предприятия Группы РМК после техникумов и вузов, но и повышение престижа рабочих профессий в целом. Молодые люди своими глазами видят высокий уровень культуры производства на наших предприятиях, возможности для профессионального развития и стремятся стать востребованным специалистом в какой-либо из отраслей российской промышленности».

Как отметила Анна Шабарова, внедрение наилучших доступных технологий и автоматизация производственных процессов на предприятиях РМК создают высокий спрос на квалифицированных рабочих, знакомых с новейшими технологиями, получивших качественное образование. Это способствует повышению престижа и популярности рабочих профессий.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чиновники администрации Челябинска сменили костюмы на трусы
Магнитогорского пенсионера обчистила «ясновищащая коммунальщица»
Челябинские полицейские в лютые морозы спасли замерзающих водителей
В Челябинской области мать, до смерти напоившая младенца водкой, избежала тюрьмы
НА ЧМК объяснили, почему выброс хлороводорода в Челябинске невозможен
Брошенный на улице Чебаркуля старик с запиской обретет новый дом
Детское отделение в больнице Еманжелинска действительно рушится
За колючку — «с радостью». В Челябинске наркокурьеры пытались передать в колонию кило дурмана
Смазать краску будней. 15 фасадов в нашем городе распишут мастера граффити
На Южном Урале школьник надышался газом из баллончика для зажигалок и умер
В Челябинске из мальчишек предлагают бесплатно сделать настоящих мужиков
Котлета со скрепкой и шаурма с шерстью: жители Магнитогорска все чаще жалуются на фастфуд
Допрыгались: пятилетние мальчик и девочка из Челябинской области дважды попали в Книгу рекордов
Житель Челябинска продает «чудесный смог» и воду-незамерзайку из реки Миасс
В День Святого Валентина в Челябинске выдра Ваня сделал предложение выдре Мане
Улицу Магнитогорска, где взорвался дом, предлагают переименовать в честь Вани Фокина
В Челябинске Филипп Киркоров скоротал вечер с «Фавориткой» в кино
На торгах по дорожному аукциону в Челябинской области заподозрили сговор
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич передал видео-привет землякам