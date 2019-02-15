РМК поделилась опытом повышения популярности рабочих профессий

На площадке НКО ЛАБ в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» состоялась дискуссия об инструментах повышения привлекательности рабочих профессий и увеличения производительности труда. Как отметила заместитель министра просвещения России Ирина Потехина, 59% школьников сегодня выбирают учебу в средних специальных учебных заведениях. Причем количество отличников в них с каждым годом растет. Опыт Русской медной компании (АО «РМК») по популяризации рабочих профессий и формированию кадрового резерва для промышленности практически с детского сада представила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Несмотря на то, что мероприятия по профориентации начинаются только в старших классах, первое представление о своем призвании и будущей профессии формируется уже в дошкольном возрасте. При этом на предпочтения ребенка влияет его окружение и представления о «модных» профессиях. РМК стремится расширить кругозор детей и рассказать об интересных сферах деятельности. В подшефных детских садах в городе Карабаше и селе Варна Челябинской области порядка 250 детей в игровой форме имеют возможность знакомиться с профессиями горнодобывающей и металлургической отраслей.

Для учащихся старших классов РМК проводит профориентационные экскурсии на действующие горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы.

Следующим этапом формирования «кадрового резерва» является сотрудничество с техникумами и вузами. РМК способствует переходу от дуального к тресорному образованию, привлекая к целевому обучению студентов ведущих производителей и поставщиков технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса. Это позволяет студентам еще на этапе обучения знакомиться с наилучшими доступными технологиями. Кроме того, РМК финансирует целевую подготовку молодых специалистов по собственным программам для формирования кадрового резерва своих действующих и строящихся предприятий.

Комментирует вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова: «Результат такого подхода не только в повышении профессионализма специалистов, которые приходят на предприятия Группы РМК после техникумов и вузов, но и повышение престижа рабочих профессий в целом. Молодые люди своими глазами видят высокий уровень культуры производства на наших предприятиях, возможности для профессионального развития и стремятся стать востребованным специалистом в какой-либо из отраслей российской промышленности».

Как отметила Анна Шабарова, внедрение наилучших доступных технологий и автоматизация производственных процессов на предприятиях РМК создают высокий спрос на квалифицированных рабочих, знакомых с новейшими технологиями, получивших качественное образование. Это способствует повышению престижа и популярности рабочих профессий.

Новости компаний.