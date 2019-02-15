РМК рассказала об эффективности социальных инвестиций на форуме в Сочи

В рамках деловой программы Российского инвестиционного форума «Cочи 2019» Русская медная компания представила опыт повышения привлекательности малых городов для жизни за счет вовлечения местных сообществ в сотрудничество с бизнесом и муниципальной властью.

Социальная политика РМК на всех территориях присутствия подразумевает реализацию проектов «по запросу» местных жителей и сообществ. Для вовлечения жителей в решение проблем территорий и повышение качества жизни с 2017 года компания проводит конкурс проектов «Измени свой город к лучшему», в котором участвуют учащиеся средних и старших классов. За два года в регионах было реализовано 13 проектов, в общей сложности собрано более 80 идей по преображению городского пространства и социальной инфраструктуры. Дополнительно девять проектов были реализованы местными администрациями.

Еще одним эффективным инструментом, запускающим цепочку непрерывных улучшений на территории, является формирование благоприятной городской среды и инфраструктуры. Это ведет к повышению привлекательности городов и поселений для людей, развитию малого и среднего бизнеса, появлению новых ресурсов для развития. Ярким примером таких преобразований является Карабаш (Челябинская область), в котором работает градообразующее предприятие АО «Карабашмедь» (входит в Группу РМК).

В 2017 году на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» РМК, правительство Челябинской области и администрация Карабашского городского округа подписали соглашение о стратегическом развитии Карабаша. На сегодняшний день большая часть предусмотренных соглашением проектов уже реализована или находится в активной фазе реализации — спорткомплекс “Металлург”, санаторий-профилакторий “Синегорье”, торгово-развлекательный центр. Еще один значимый для Карабаша проект стартует в этом году. Строительство Центральной площади станет результатом эффективного партнерства региональных и муниципальных властей, РМК и самих карабашцев. В основу проекта легли пожелания и идеи жителей Карабаша, разработку проекта финансировала РМК, бюджетные средства на реализацию выделила межведомственная комиссия правительства и законодательного собрания Челябинской области.

Результатом реализации социальных проектов в Карабаше уже стало повышение индекса социального самочувствия карабашцев с -45 до +15 за два года.

Комментирует вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова: «Мы приходим на территории не «всерьез и надолго», а «всерьез и навсегда». Города и районы, где расположены предприятия РМК, — это наш дом, и главная ценность для нас — возможность менять мир к лучшему и улучшать качество жизни».

Создание социальной инфраструктуры на территориях присутствия РМК способствует формированию сообществ, разделяющих и транслирующих ценности, близкие Русской медной компании. Это здоровый образ жизни, забота о пожилых людях и активное долголетие, любовь к своей малой родине и ответственное отношение к территории, на которой живешь. Таким образом, инвестиции в социальную инфраструктуру становятся социальными коммуникациями и помогают трансформировать не только образ жизни, но и самосознание людей, воспитывать в них уважение к себе и к окружающему миру.

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