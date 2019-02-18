Кучи снега в Челябинске спрятали от проверяющих под боком у администрации

Пешеходам пришлось протоптать тропинку прямо на снежных завалах. Такую картину наблюдают жители Челябинска 18 февраля на перекрестке ул. Калинина и Кирова. Самое интересное, что буквально через дорогу от этого места расположена администрация Калининского района.

Рядом на тротуарах сравнительно чисто. Видимо, недавно убирали. А вывозить не стали. Снежные завалы как будто специально спрятали. Рядом остановка общественного транспорта и аптека. В общем, место проходное.

— Сгребли кучи и оставили за киоском. Видимо, чтобы с дороги не видно было. По районам ездят проверяющие. Вдруг они только из машины за обстановкой следят, — предполагают горожане.

— Все это напоминает лайфхак для нерях: не прибираться в квартире, а сгрести мусор в одну кучу и замаскировать где-нибудь перед приходом гостей. Вот и коммунальщики, наверное, так же поступили, — рассуждают другие.

Еще одна версия: это снег, счищенный с крыши. Но почему его вовремя не вывезли?

Кучи не видно с дороги. Фото: читатель «КП»

Также жители жалуются на нечищеные дворовые проезды. В группе «Комсомольская правда» — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» горожанка Любовь поделилась фотографиями снежной каши возле детской поликлиники на ЧТЗ.

— Так выглядит проезд между домами №27-29 на ул. Горького. Жаловалась неделю назад в администрацию района. Обещали взять проблему «на карандаш». Видимо, «карандаш» не заточен, — пожаловалась челябинка.

Так выглядит проезд между домами №27-29 на ул. Горького. Фото: Любовь Даренских.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на нечищеный снег

1. Электронную жалобу в администрацию города можно отправить на сайте cheladmin.ru. На ваш запрос обязаны ответить.

2. На состояние крупных магистралей Челябинска (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) можно жаловаться в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: 727-46-26.

3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:

Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;

Курчатовской район: 741-45-48;

Ленинский район: 256-23-05;

Металлургический район: 735-80-14;

Советский район: 237-26-23, 237-26-33;

Тракторозаводский район: 775-30-39;

Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.

4. А на грязь во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.

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