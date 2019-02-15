Когда орден Победы в Челябинске засияет новой иллюминацией?

Орден Победы на здании теплотехнического института — гордость и фирменный знак Калининского района Челябинска. Особенно дорог памятный знак ветеранам. Пять лет назад, только после настойчивых просьба районных активистов, знак обновили, заменили на лучах пятиконечной звезды лампочки иллюминации. Но сияют огни на ордене только 9 мая.

— Мы долго просили демонтировать огромный рекламный баннер, установленный над памятным знаком. Рекламу сняли, но железный каркас остался. Очень мы опасаемся, что реклама опять появится наш орденом, — печалится председатель Совета ветеранов Калининского района Валентина Быкова.

СВЕТ ЗВЕЗДЫ

Беспокойством своим Валентина Ивановна поделилась с временно исполняющим полномочия главы города Владимиром Елистратовым.

Владимир Елистратов пообещал поменять устаревшую иллюминацию на яркие светодиоды. Чтобы орден Победы сиял не только в праздник. Вопрос правомерности размещения рекламы рассмотрит юридическая служба администрации Челябинска.

Встреча Елистратова с жителями Калининского района — четвертый по счету разговор с горожанами в формате «вопрос — ответ». Для Елистратова такое общение важно, ведь мнение челябинцев по перспективам развития города равноправно с точкой зрения экспертов.

ДЕТСКИЕ САДЫ, ДВОРЫ, ПАРКИ

Итак, о чем еще спрашивали калининцы Владимира Елистратова?

Волнует тема строительства детских садов и школ. Район растет, появляются новые микрорайоны.

— В прошлом году в Челябинске построено пять детсадов, в микрорайоне «Ньютон» открыт современный образовательный центр — детсад и школа. Там же строится еще один детский сад. Программу строительства детских садов и школ курирует губернатор Борис Дубровский. Мы и дальше будем ликвидировать дисбаланс между жилищным строительством и нехваткой объектов социальной сферы.

На территории ЧелГУ планируется строительство велосипедной и лыжероллерной дорожки. Будет ли она доступна жителям района?

— Дорожка будет построена в этом году. Ректорат университета обещает, что пользоваться ею смогут все желающие.

Очень калининцам нравится программа благоустройства дворов. Продолжится ли нужное дело после саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году?

— Благоустройство дворов в Челябинске финансируется по федеральной программе «Комфортная городская среда» и программе «Реальные дела», принятой по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Уверен, после саммитов дело продолжится. Программы уже рассчитаны до 2024 г. Не вижу оснований для их прекращения после.

ПЕРЕПРАВУ ЗАКРОЮТ И ОБНОВЯТ

Ленинградский мост — «бутылочное горлышко» проспекта Победы. В час пик здесь часто бывают заторы. Мост нуждается в реконструкции.

— Капитальный ремонт запланирован к саммитам-2020. Мост расширят на несколько полос. Средства на решение этой задачи есть. Конечно, на некоторое время мост придется закрыть.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске открылся новый зал для игры в настольный теннис

Звезды детско-юношеской спортшколы «Юпитер» разят быстротой реакции соперников на самых престижных российских чемпионатах. Для тренировок юных мастеров игры в настольный теннис открыт зал в ТК «Жемчужина».

На тренировке в новом зале побывал Владимир Елистратов.

— На счету школы «Юпитер» множество мастеров спорта и профессионалов международного уровня. Отлично, что владелец спортивного объекта сам увлечен этим видом спорта. Мы договорились, что на его базе будут установлены столы, приобретенные муниципалитетом. Нехватку площадей для теннисистов мы закрыли, — рассказал Елистратов.

В зале установили пять столов. Теперь 500 воспитанников школы занимаются без очередей.