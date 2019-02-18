Елистратов привел личный пример, критикуя уборку снега в Челябинске

Похоже, месить снежные каши челябинцы будут до апрельских ручьев. А что еще можно подумать, если город до сих пор завален кучами? Из 92 жалоб, поступивших от челябинцев на плохую уборку дворов, остановок и тротуаров — исполнено только девять.

ЗАБОРЫ НА ОСТАНОВКАХ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПОМОЙКИ

Кучи снега дыбятся вдоль нелепых и ненужных железных ограждений на остановках: вычистить из-под секций комья можно только вручную, но этого никто не делает. В снегу вмерз мусор: зрелище отвратительное.

Узкие «козьи» тропы протоптаны по заваленным тротуарам. Человеку с ограниченными возможностями, бабушке с палочкой, маме с коляской не одолеть эти буруны никогда.

В понедельник, 18 февраля, в администрации Челябинска говорили о плохой уборке города. Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов привел личный пример:

— Во дворе, где живет моя дочь, все благоустроено. Но ребенка в садик она носит на руках — на коляске не проехать. Потому что как только выходит из двора — везде сугробы.

РАСТОРГАЮТ КОНТРАКТЫ

Глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова на аппаратке заявила, что район может расторгнуть договор с подрядчиком по уборке снега. Причина — неисполнение обязательств по контрактам.

Елистратов гнев людской разделяет:

— Люди правильно возмущаются. Если на главных магистралях, на мой взгляд, относительный порядок наведен, и это видно, то во дворах картина иная. И причина неубранного снега — экономическая. Победившие на конкурсах подрядчики, вероятно, думали, что снег выпадет два раза за сезон. Третий раз для них уже оказался критичным. Потому мы и включили все ответственные подразделения — управление благоустройства, Госжилинспекцию, чтобы штрафовать подрядчиков.

А на Челябинск, тем временем, движется новая беда: сосульки. Нерадивость коммунальщиков в Санкт-Петербурге уже обернулась бедой. Рухнувшая с крыши наледь убила студента.