Сергей Азимов проведет в Челябинске бизнес-тренинг «Продажи.Переговоры»

29-30 апреля в Челябинске на площадке конгресс-отеля «Малахит» пройдет бизнес тренинг одного из лучших бизнес-тренеров России Сергея Азимова «Продажи. Переговоры».

Тренинг для тех, кто устал слышать «дорого», «не интересно», а также для тех, у кого есть продукт, но мало звонков и продаж.

Сергей Азимов обучает продавцов и переговорщиков из различных областей, является спикером крупнейших бизнес-событий России, а его книги переиздавались 18 раз. Благодаря 40% теории и 60% практики на тренинге вы получите колоссальный объем нужной информации, научитесь правильно использовать речевые заготовки на частые возражения ваших клиентов, налаживать контакт с покупателями с алгоритмом ведения переговоров, а также продавать легко и с удовольствием.

Кому подойдет курс «Продажи. Переговоры»?

— Предпринимателям, которым нужен высокий уровень конверсии в продажи и полное понимание всех процессов и этапов продажи.

— Руководителям отдела продаж, которые хотят правильно писать продающие скрипты и правильно подбирать инструменты влияния на клиентов.

— Менеджеру по продажам, которому необходимо определять потребности клиентов и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество.

— Тем, кто хочет увеличить свой доход и развивать навык ведения переговоров.

Организаторы мероприятия — тренинговая компания MalikSpace, которая занимается организацией обучающих тренингов и конференций с известными спикерами: Брайан Трейси, Радислав Гандапас, Сергей Азимов, Игорь Манн.

Успейте приобрести билет.

www.azimov74.com

Возрастная категория — 18+.

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