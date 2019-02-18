Сергей Азимов проведет в Челябинске бизнес-тренинг «Продажи.Переговоры»
29-30 апреля в Челябинске на площадке конгресс-отеля «Малахит» пройдет бизнес тренинг одного из лучших бизнес-тренеров России Сергея Азимова «Продажи. Переговоры».
Тренинг для тех, кто устал слышать «дорого», «не интересно», а также для тех, у кого есть продукт, но мало звонков и продаж.
Сергей Азимов обучает продавцов и переговорщиков из различных областей, является спикером крупнейших бизнес-событий России, а его книги переиздавались 18 раз. Благодаря 40% теории и 60% практики на тренинге вы получите колоссальный объем нужной информации, научитесь правильно использовать речевые заготовки на частые возражения ваших клиентов, налаживать контакт с покупателями с алгоритмом ведения переговоров, а также продавать легко и с удовольствием.
Кому подойдет курс «Продажи. Переговоры»?
— Предпринимателям, которым нужен высокий уровень конверсии в продажи и полное понимание всех процессов и этапов продажи.
— Руководителям отдела продаж, которые хотят правильно писать продающие скрипты и правильно подбирать инструменты влияния на клиентов.
— Менеджеру по продажам, которому необходимо определять потребности клиентов и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество.
— Тем, кто хочет увеличить свой доход и развивать навык ведения переговоров.
Организаторы мероприятия — тренинговая компания MalikSpace, которая занимается организацией обучающих тренингов и конференций с известными спикерами: Брайан Трейси, Радислав Гандапас, Сергей Азимов, Игорь Манн.
Возрастная категория — 18+.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU