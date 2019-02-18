На врачей из Челябинска, отказавшихся лечить ребенка с гноящимся глазом, не стали заводить уголовное дело

Четырехлетний Тема (имя изменено — ред.) три дня не мог попасть ко врачу с гноящимся глазом. В поликлинике по месту жительства не оказалось талонов, а в нескольких больницах города, по словам мамы мальчика, доктора отказались помочь ребенку в экстренном порядке.

Тогда мать обратилась за консультацией в частную клинку. Но и там женщине отказали:

— Нарыв может вскрыться в любой момент. Нужна срочная операция под наркозом. Берите полис и отправляйтесь в стационар…

«БОЯЛАСЬ, ЧТО ОСЛЕПНЕТ»

На третий день мама с измученным малышом все же добились приема у доктора в поликлинике по месту жительства. В тот момент, когда Тема зашел в кабинет, нарыв вскрылся и залил глаз гноем.

А раз так получилось, то доктор не стала направлять паренька на срочную операцию. Мешочек, в котором копился гной, Теме вырезали спустя две недели. Операция прошла успешно. От проблемы, которая созревала годами (уплотнение было хроническим), Тему избавили на всю жизнь.

— До операции я боялась, что нарыв снова вырастет или, что хуже, разовьется инфекция, а сын ослепнет. Теперь — спокойна. Спасибо тем врачам, кто оперировал сына. Все прошло идеально, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» мать Егора Марина.

«ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕР»

Женщина подала жалобу в Следственный комитет. Проверка ведомства показала, что три больницы отказали в лечении без уважительных причин. Материалы своей проверки Следственный комитет передал в органы внутренних дел. Там должны были еще раз изучить факты и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

И вот проверка закончена. Дело по статье «неоказание помощи больному» не возбудили.

— Уголовная ответственность наступает в том случае, если бездействие медиков повлекло смерть или вред средней тяжести для здоровья, — ответили матери в городской полиции.

Ответом женщина разочарована и уже обратилась в генпрокуратуру.

— Я понимаю, что, скорее всего, ничего не добьюсь, — призналась мама Темы. — Но все же это неправильно, когда ребенка с гноящимся глазом просто выпинывают из больницы. Кто-то должен за это ответить....

КСТАТИ

Если ребенку плохо...

Елена ЯДЫКИНА, главный детский офтальмолог минздрава Челябинской области:

— Если возникла острая ситуация, сразу идите с ребенком к врачу. В рабочее время это, прежде всего, поликлиника по месту жительства. Берите нулевой талон и — на прием к специалисту. И обязательно предупредите в регистратуре, что вам нужна неотложная помощь.

Если ребенок заболел ночью или в выходные, обращайтесь в Областную клиническую больницу №3 (пр. Победы, д. 287, тел.: (351)749-96-68, 749-98-51). Там оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь по офтальмологии.

Если мама считает, что помощь ребенка оказана несвоевременно или не в полном объеме, жалуйтесь в минздрав региона или в страховую компанию (номер ее круглосуточного телефона написан на обратной стороне вашего полиса ОМС).

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