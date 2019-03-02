За одно заседание пенсионерка из Кургана отдала столичным адвокатам 1,5 млн руб.

1 млн 600 тыс. рублей. За эти деньги в Кургане можно купить «двушку» в центре города. Столько же стоили услуги московских адвокатов, которых наняла Татьяна Лешукова, чтобы вытащить из колонии сына, которого осудили за двойное убийство.

БРАТ ОПОЗНАЛ БЕЗЗУБУЮ СЕСТРУ ПО... ЗУБАМ

По-русски выражаясь — история мутная. Восемь лет назад 24-летний Анатолий Лешуков работал начцеха на заводе и таксовал.

Были у него постоянные клиенты. По доверенности они продавали дом знакомых в деревне под Курганом. Анатолий вызвался помочь и нашел покупателей. Дом купили, а через пару дней после этого бывшие владельцы дома пропали. В этом обвинили Лешукова.

— Спустя пару месяцев в лесу неподалеку от деревни обнаружили тела, якобы бывших хозяев. Сначала в деле было написано, что Толя вместе с соучастниками приехали в то село на красной машине. Там убили этих людей и забрали деньги. Но у моего сына зеленое авто. Потом машина резко поменяла цвет в документах. А вообще, в день убийства машина Толи была в сервисе, у нас справка есть. Свидетели называли имя «Сергей», а сыщики и сочинили, якобы «Сергей» — это прозвище моего сына, — рассказывает мать Татьяна Лешукова.

Татьяна Лешукова выходила на одиночные пикеты. Кадр с видео «Область 45»

— Но куда делись хозяева?

— Набрали кредитов и сбежали от приставов. Мы ездили в ту деревню, местные говорят, что видели их зимой 2011 года, а по версии следствия, супругов убили летом-осенью.

— Чьи тела тогда нашли в лесу?

— Других людей. Там лежали одни кости. Разве за два месяца после убийства могло такое быть? Сыщики сами привели сына к этой могиле. Это даже видно на оперативной съемке. Двоюродный брат убитой опознал ее по зубам. Но она при жизни была беззубая! Брат ее не видел 25 лет. ДНК останков мужчины сравнили с ДНК сына пропавшего. Они совпадают частично. Под такой анализ по базе данных попадают еще три тысячи человек.

Экспертизу делали в местном экспертно-криминалистическом центре. Это структура при полиции, которая занимается анализом наркотиков, почерковедческой и экспертизами ДНК. За последнее время это уже не первая претензия от курганцев к их работе.

— В обвинительном приговоре они сделали все красиво. А когда дело начинаешь читать — ничего нет, сплошные оговоры, — добавила Татьяна Лешукова.

«ТАКАЯ ГРОМКАЯ КОНТОРА И ТАК ОШИБИТЬСЯ!»

Сейчас сыну Татьяны 32 года. Он сидит в одной из колоний Кургана.

— Толе передачки возим, сына его воспитываем. Когда его забрали, мальчику был год. Уже вырос, ходит во второй класс, — говорит Лешукова.

Жена Анатолия развелась с ним. Но Татьяна говорит, что это все формальность:

— Она юрист по образованию, искала работу в госорганах. Но с осужденным родственником ее никуда не брали. Живут они с нами практически. На нас же еще кредит — 1,6 млн руб. Это чистыми, сверху еще проценты. Мы продолжаем работать: муж сварщиком, я в охрану пошла, хотя раньше бухгалтером была. Платеж 40 000 руб. в месяц. Машину, дачу, мебель — все продали.

Такие листовки мать Анатолия распространяет в соцсетях.

Дело Анатолия разбирал Курганский областной суд. Чтобы обжаловать его — пришлось летать в Москву в Верховный суд. Лешуковым посоветовали серьезное адвокатское бюро «Падва и партнеры». За свои услуги они выставили счет 1,6 млн. Все официально: прайс, чеки, предварительная беседа.

— Мы привезли им целый чемодан документов. За эти деньги они написали две бумажки в суд. И то одну неверно составили. Потребовали, чтобы суд снова рассмотрел дело, а надо было писать, чтобы суд рассмотрел ошибки в уже существующем деле. Такая контора и неправильно сделать документы! Прошло одно заседание, которое ничего не изменило, и все: приговор оставили без изменений. Шансов у нас больше нет, — сокрушается пенсионерка.

Адвокат, которая вела дело Лешуковых, не стала комментировать «КП» ситуацию. Близкий к бюро юрист, попросив не указывать его имени, согласился объясниться вместо коллег:

— Лешукова обращалась к ним еще в 2013 году. Они ей сразу объяснили, что добиться оправдательного приговора в России — сверхзадача, за которую не возьмется ни один профессионал. В Верховном суде им удалось отменить несколько доказательств по делу — их признали недействительными. Для юристов это большая победа. Но срок наказания суд оставил прежним и по-человечески для матери это, конечно, тяжело. По закону, подать жалобу на услуги юристов можно в течение трех лет. Но Татьяна этого не сделала.

ЗАКАПЫВАЛИ ЖИВЬЕМ

Мы решили запросить комментарий следствия. Обычно СК не обсуждает дела, по которым вынесли приговор. Но в этот раз сделали исключение. С нами согласился поговорить руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курганской области Денис Мокин. Дело восьмилетней давности он назвал громким:

— Не каждый день людей живьем закапывают. Поэтому в глубине души история осталась. В органы поступило заявление о бесследном исчезновении людей. Отрабатывая версии, мы вышли на группу, которая причастна их исчезновению. Нам удалось установить психологический контакт с одним из обвиняемых. Он указал место, где зарыли тела. Когда мы их откопали, спрятали на этом месте маячок. Спустя какое-то время их подельница также дала признательные показания и второй раз указала место. Когда копали, обнаружили зарытый маячок. Это доказательство, что два человека указали на одно место.

Следователь опроверг, что останки были скелетированны.

— После убийства прошел месяц. Тела сохранились и их опознали родственники. Не только по зубам, но и по чертам лица. Также мы провели генетическую экспертизу, которая однозначно подтвердила личности. В анализе ДНК всегда пишут совпадение 99 целых и через запятую тысячные и десятитысячные процента. Это однозначное совпадение. Может быть, это смутило мать Лешукова? Ни в одном заключении не бывает 100% совпадения.

Следователь посмотрел материалы дела — там указано, что Лешуков был безработным.

— Мотив: хотел завладеть земельным участком. Деревня недалеко от Кургана. Место тихое и хорошее, лакомый кусочек для строительства загородного дома. Анатолий познакомился с соучастниками и предложил найти «колдырей» (слово из показаний преступников, — прим.ред.), чтобы выписать их из дома и забрать участок. Нашли людей, которые злоупотребляли алкоголем. Напоили хозяев, украли у них документы и сфальсифицировали доверенность на право продажи дома. Когда сделку зарегистрировали, Лешуков с подельниками в очередной раз напоили владельцев дома и решили увести их в лес.

ШАНС ЕСТЬ

Но мать Анатолия не теряет надежды. Ей вызвались помочь гражданские омбудсмены из Кургана. Правозащитники отправились в столицу, чтобы во всевозможных инстанциях от Совета Федерации до Генпрокуратуры рассказать о бедах курганцев. Среди них — история Лешуковой.

— Есть шанс — новое расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. Такое бывает, когда появляются важные показания, улики по делу, которые бы указывали на вину другого, — рассказал «КП» правозащитник Александр Андрюков. — По поводу работы юристов скажу свое мнение: приговор должен быть отменен если установят, что адвокат халатно оказывал защиту. С токаря взыщут, если он плохо сделал болты. А с адвоката? Следователя? Но это, к сожалению, не норма закона, а лишь наша инициатива, которую мы пытаемся пролоббировать. Сейчас существует стандарт, который должен сделать адвокат. Его выработала Федеральная палата адвокатов. Но в этом перечне лишь минимум. Мы написали обращение в Генпрокуратуру по поводу качества работы адвокатов.

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