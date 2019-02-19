В центре Челябинска экстрим-парк перенесут в лес

Экстрим-площадка в Челябинске наконец-то обрела постоянный адрес! И местоположение устраивает всех — и спортсменов, и краеведов. Теперь на площади перед памятником Курчатову воцарится привычная тишина, а адреналин экстремалы будут черпать в парке им. Гагарина.

Решение о переносе парка принял временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов. На мете будущего парка он встретился с экстремалами.

БУДУТ И СОРЕВНОВАНИЯ

Парк расположится на территории бывшей трассы для картинга за спортшколой им. Б. Маниона. Площадь участка — около 300 кв. метров. Замечательно, что для устройства парка экстрима не нужно будет вырубать деревья, требуется только благоустройство.

В первую очередь здесь уложат покрытие и смонтируют оборудование. Затем установят освещение и видеонаблюдение, а также обустроят зрительную зону и раздевалки.

Цена вопроса строительства стадиона — около шести миллионов рублей.

В планах наших экстремалов — не только тренировки, но и крупные соревнования: новая территория позволит приглашать единомышленников из других городов.

НАШ ПАРК — ОБРАЗЕЦ

— Симптоматично, что по всей стране экстрим-парки переживали не самые лучшие времена. Их постоянно передвигали с места на место, с трудом находились подходящие площадки. Здорово, что в Челябинске найдено оптимальное решение, появится полноценный современный парк, с нужным освещением, ограждением. Парк устроит и любителей, и профессионалов, — сказал один из лидеров экстрим-движения в Челябинске Антон Мазуркевич.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минувшая пятница для Владимира Елистратова прошла под знаком ЗОЖ. Градоначальник всерьез занимается спортом, под знаменами здорового образа жизни сейчас и его замы. Вечером 15 февраля команда администрации Челябинска сыграла в мини-футбол с командой студенческих отрядов во дворце спорта «Метар». Матч был жаркий — 7:4 в пользу команды администрации города.

Матч был жарким!

Оказывается, в футбол с коллегами Елистратов играет часто, иногда и дважды в неделю. И студотрядовцы — ребята сыгранные. Потому победить их было не просто.

— Ребята помоложе и побыстрее — мы взяли опытом. Мы постоянно организовываем матчи, сегодня играли с лидерами студотрядов, накануне их профессионального праздника. Главное — получили огромное удовольствие от игры, — сказал Владимир Елистратов.