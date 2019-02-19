СПИД-центр в Челябинске отреагировал на скандал с «инфицированными» бахилами

Заброшенный садик на ЧТЗ отремонтировали и отдали под областной Центр СПИДа. Это было в конце прошлого года. Жильцы окрестных домов уже тогда были против такого соседства: боялись, что через двор потянутся толпы чужих людей. Но реальная жизнь оказалась страшнее.

Пациенты особого заведения стали оставлять много мусора. По дворам то и дело летают использованные бахилы. А на днях жители обнаружили за забором СПИД-центра картонную коробку с медицинскими масками и разорванными упаковками от лекарств. хорошо еще не дошло до шприцов и иголок!

Одна из местных активисток Светлана Полякова написала жалобу в администрацию Челябинска. Она попросила наказать персонал центра за плохую уборку прилегающей территории и отсутствие урн. От чиновников пришел бодрый ответ: проверка проведена, факты не подтвердились и оснований для наказания должностных лиц не нашлось.

Тогда видео безобразий жильцы отправили в СМИ. И практически сразу же получили ответ от СПИД-центра: нарушения есть, будем их устранять.

— Наши уборщики работают непрерывно. Они обходят не только территорию Центра, но и территорию за забором. На выходе из СПИД-центра всех пациентов предупреждают, что нужно снять бахилы и выбросить их в специальный контейнер. После обращения жителей мы проведем служебную проверку и усилим мероприятия по соблюдению чистоты, — пообещали в администрации областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Местные жители также возмущаются, что у центра нет парковки для автотранспорта пациентов. В результате машины те ставят прямо на тротуар.

— В новое здание Центр переехал в конце ноября. Благоустройство территории пришлось отложить. Вопрос организации парковки рассматривается, — рассказали в СПИД-центре.

Также медики пояснили, что бахилы не могут являться источником заражения.

— Бахилы не контактируют с кожей и слизистыми человека, поэтому не относятся к медицинским отходам и не представляют опасности для окружающих. Также хочется напомнить жителям, что вирус ВИЧ не живет вне организма человека. Заболевание передается только при незащищенном половом контакте с ВИЧ-положительным партнером, при попадании видимой капли крови в кровоток другого человека, а также от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, если не принимать мер профилактики, — говорит заведующая отделом профилактики и социальной реабилитации областного Центра СПИДа, врач-инфекционист Ольга Кущева.

НА ЗАМЕТКУ

Каждый день в областной Центр СПИДа приходят сотни пациентов. Все они получают лечение, которое позволяет им вести полноценную жизнь, а главное — опасность для окружающих.

Больше 70% южноуральцев, которые получают бесплатную антиретровирусную терапию, имеют нулевую вирусную нагрузку. Это значит, что вирус в их крови не обнаружен и они не опасны для окружающих — могут создавать семьи, рожать здоровых детей.

По данным Областного Центра СПИДа, Челябинская область занимаем пятое место в России по количеству новых случаев заболевания. В 2018 году выявлено 4155 новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом преобладает половой путь передачи вируса. Чаще всего заражаются благополучные люди 30-40 лет.