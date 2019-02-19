2019-02-19T12:07:09+03:00
Экономика

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Челябинске «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 марта 2019 года, Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ совместно с МФЦ «Территория Бизнеса» г. Челябинск проведет бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».

Мероприятие пройдет по адресу: г. Челябинск, МФЦ «Территория Бизнеса», ул. Российская 110, корпус 1, 2 этаж. Регистрация участников — с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В рамках конференции предприниматели узнают лайфхаки по привлечению клиентов, новости законодательства, разберут ключевые бизнес-тренды, а также поучаствуют в практике по развитию личных качеств руководителя.

Спикерами конференции станут преподаватели проекта Университет бизнеса УРАЛСИБ и эксперты ведущих компаний.

В программе:

Чат-боты и мессенджеры. Как увеличить продажи в 3 раза, спикер Университета бизнеса УРАЛСИБ — IT-евангелист Textback.ru и со-основатель Test-drive club Даниил Баженов;

Изменение законодательства для бизнеса в 2019 году, спикер — начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Челябинской области Никита Шпаковский;

Имидж голоса успешного руководителя, спикер — руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», член Российской Общественной Академии голоса, педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству Ольга Ходакова;

15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают — эксперт в области индустриальных и потребительских трендов, основатель компании THI, специализирующейся на разработке инновационных продуктов и поиске трендов Мария Скалкина;

Как предпринимателю расти внутри банка, спикер — начальник Управления дистанционных продаж Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Олег Глушаков и Управляющий директор по Уральскому региону Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Ольга Бакина;

Лизинг — инструмент для развития бизнеса, спикер — руководитель Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Руслан Малаев;

Скорая финансовая помощь для бизнеса, спикер — Исполнительный директор ООО МКК «ЗОЯ ФИНАНС» Николай Тепляков.

Участие в конференции — бесплатное. Регистрация уже открыта по ссылке.

Количество мест ограничено.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры
Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области
В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных
В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика
Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены
Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом
В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы
Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката
Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом
Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению
Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии
Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи