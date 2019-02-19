Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на конференцию в Челябинске «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»

В пятницу, 1 марта 2019 года, Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ совместно с МФЦ «Территория Бизнеса» г. Челябинск проведет бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».

Мероприятие пройдет по адресу: г. Челябинск, МФЦ «Территория Бизнеса», ул. Российская 110, корпус 1, 2 этаж. Регистрация участников — с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В рамках конференции предприниматели узнают лайфхаки по привлечению клиентов, новости законодательства, разберут ключевые бизнес-тренды, а также поучаствуют в практике по развитию личных качеств руководителя.

Спикерами конференции станут преподаватели проекта Университет бизнеса УРАЛСИБ и эксперты ведущих компаний.

В программе:

• Чат-боты и мессенджеры. Как увеличить продажи в 3 раза, спикер Университета бизнеса УРАЛСИБ — IT-евангелист Textback.ru и со-основатель Test-drive club Даниил Баженов;

• Изменение законодательства для бизнеса в 2019 году, спикер — начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Челябинской области Никита Шпаковский;

• Имидж голоса успешного руководителя, спикер — руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», член Российской Общественной Академии голоса, педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству Ольга Ходакова;

• 15 потребительских трендов, на которых уже зарабатывают — эксперт в области индустриальных и потребительских трендов, основатель компании THI, специализирующейся на разработке инновационных продуктов и поиске трендов Мария Скалкина;

• Как предпринимателю расти внутри банка, спикер — начальник Управления дистанционных продаж Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Олег Глушаков и Управляющий директор по Уральскому региону Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Ольга Бакина;

• Лизинг — инструмент для развития бизнеса, спикер — руководитель Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Руслан Малаев;

• Скорая финансовая помощь для бизнеса, спикер — Исполнительный директор ООО МКК «ЗОЯ ФИНАНС» Николай Тепляков.

Участие в конференции — бесплатное. Регистрация уже открыта по ссылке.

Количество мест ограничено.

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