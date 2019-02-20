Концлагерь для кошек в Челябинской области продолжает работу, несмотря на протесты

Неадекватная жительница Каслей держит дома десятки кошек. Животных она одевает в детские платья, кутает в пеленки и катает в коляске как кукол. При этом принципиально не кормит. От голода кошки сходят с ума и вопят в предсмертной агонии. После этого их выбрасывают на улицу, а иногда оставляют в доме: рассовывают по шкафам и даже в морозилку. Об этом «КП — Челябинск» рассказали зоозащитники, которые пару дней назад попытались взять квартиру штурмом, но дверь им не открыли.

Концлагерь для животных работает в Челябинской области 00:00 00:00

ЧИНОВНИКИ ПОМОГАТЬ НЕ СТАЛИ

Врачи и полицейские отказались вскрывать дверь. И сделали все в рамках закона: ведь с той стороны была хозяйка, которая сказала, что с ней все в норме и она просит ее не беспокоить. Значит оснований снимать дверь с петель нет.

Примечательно, что квартиру уже вскрывали дважды. Точнее, принимались пилить дверь, но хозяйка открывала. В этот момент в подъезд выбегали десятки кошек. Со всего города приходили люди, пытаясь отыскать своего потерявшегося когда-то питомца. И находили — изможденных или уже погибших. А та самая квартира напоминает сюрреалистический кошмар: ободранные стены, кругом экскременты животных, грязные тряпки, трупы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/692735" frameborder="0"></iframe> Жительница дома рассказывает, как спасала свою кошку.Видео: Татьяна Чупрунова

— К уголовной ответственности ее явно не привлечь — ведь она психически нездорова. Мы рассчитывали, что поможем администрация Каслей. Пошли на прием к мэру. Но градоначальник помог только советом: собрать с жителей заявления и пойти с ними в полицию. А тем временем, эта женщина сегодня утром очередную кошку к себе тащила, — рассказала «КП — Челябинск» зооволонтер Елена.

СОСЕДИ МОЛЧАТ

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что участковый в курсе информации и сейчас проверяет ее. Это разрешено делать в течение 30 дней.

Юрист Алексей Иванов считает, что проблема в пассивности соседей, которые жалуются волонтерам, но до полиции и санэпидемстанции не доходят.

— Если бы кто-то написал заявление в полицию — было бы проще от него отталкиваться. А уж если череда заявлений — резонанс. То же самое и с СЭС: нужно писать и названивать им с требованием проверить. Если вскрыть двери квартиры на основе уверений соседей, а там ничего нет — кто ответит за нарушение гражданских прав хозяйки, хоть она и невменяемая? Полицейский, который решил вскрыть замок? Статья за жестокое обращение с животными предполагает, что зверю были причинены страдания. Если на улице вы видите, как увечат кошку, очевидно, что ей причиняют боль. Но если человек переодевает кошку — это явно не страдания. Не кормит? Это надо доказать! Трупы животных в доме — нужно устанавливать причину смерти, ведь она может быть естественной, а не умышленной.

Пока готовился материал

Журналисты местного ТВ сообщили жильцам, что на пятницу, 22 февраля, запланирован взлом двери. Волонтеры готовят очередной визит в квартиру: запасаются валерьянкой для себя и подыскивают ветклиники, готовые принять животных.

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