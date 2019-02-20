Борис Дубровский примерит амплуа наставника молодых

Михаил Теплов — профессиональный шеф-повар. Знает все о кухне модных ресторанов. Готовит — пальчики оближешь. Потому решил поделиться секретами с челябинской молодежью — школьниками и студентами. Потому решил поработать наставником в большом социальном проекте-конкурсе «Молодежь. Будущее территорий».

РЕСТОРАНЫ РАСКРОЮТ СЕКРЕТЫ КУХНИ

Идея проекта-конкурса принадлежит общественному движению «За возрождение Урала». В течение года более 500 молодых людей и девушек из разных уголков Челябинской области после максимально содержательного обучения создадут свои социальные проекты. И необязательно масштабные, нет. Сделать жизнь ярче, комфортнее можно и в родной деревне. Лучшие социальные проекты смогут претендовать на гранты разных уровней.

— Мой проект — это мастер-классы для детей-сирот, детей из неблагополучных семей. Уроки проходят как в ресторанах — многие рады с нами сотрудничать, так и в лабораториях учебных заведений. Мы получили грант президента и за год проведем 40 мастер-классов, которые посетят 800 человек, — радуется наставник Теплов.

Проект «Хранители памяти» челябинских поисковиков — это передвижная экспозиция оружия времен Великой Отечественной. Автоматы и пистолеты, конечно, не в боевом состоянии, они подняты поисковиками Челябинской области на Синявинских высотах.

С активными творческими молодыми в лофт-центре регионального филиала «Сколково» встретился губернатор Борис Дубровский. Дубровский дал авторам идей ценные советы. Например, ставить перед собой не только идею, но и цель. И еще: не бояться проигрывать. Участие в конкурсе — огромный опыт.

«Вы творите, мы поддержим!»

ТОП-5 ИДЕЙ МОЛОДЫХ

1. Сельские велопарковки. Для деревни велосипед — одно из основных средств передвижения. Если у школ, у поликлиник появятся велопарковки, дети и взрослые будут охотнее крутить педали. А это — здоровый образ жизни.

2. Ребята поблагодарили губернатора за проект «Реальные дела»: в городах региона появляются стадионы и площадки с тренажерами. Силовые установки нужно грамотно использовать, чтобы травм не было, а здоровья прибывало.

3. Музейное кольцо Южного Урала. Поездка с посещением краеведческого музея — это максимум впечатлений мини-путешествия.

4. Гражданская война на Южном Урале. Археологические экспедиции на местах боев. Изучение малоизвестных страниц истории.

5. Экомарш. Уборка улиц, дворов, пропаганда раздельного сбора и сортировки мусора.

А НАСТАВНИКИ КТО?

Участие в социальных проектах — это еще и общение с интересными земляками. Судите сами: наставниками молодых станут звезда ТВ-шоу Арсен Карапетян, ведущий: руководитель МФЦ «Территория бизнеса» Артур Юсупов, участник конкурса «Лидеры России» Сергей Чернобаев, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, управляющий партнер компании Napoleon-IT Павел Подкорытов, главный студотрядовец региона Юрий Болдырев.

Лучшие проекты в августе представят Борису Дубровскому.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Рад, что молодежь волнуют вопросы социального развития свои городов и сел. Есть талант, знания, энергия. Есть дух соперничества, возможность побороться за победу, защитить проекты, перевести идеи в практическую плоскость. Я рассчитываю на их желание быть творцами больших дел и с удовольствием поддержу какую-либо команду на правах наставника.