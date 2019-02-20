60-летний иркутянин, обманутый работодателем, три месяца добирается домой автостопом

Железнодорожник Расуль Хаерзаманов возвращался после рабочей смены домой в Копейск Челябинской области. Ехал по трассе вечером, уже стемнело. Видит: кто-то фонариком сигналы подает.

На обочине стоит мужчина в оранжевом жилете. Первая мысль была: коллега с «железки». Надо помочь. Остановился.

— Подкинешь по пути? — обрадовался человек с фонариком.

— Залезай! Что случилось-то?

Попутчик представился Александром Свешниковым. Ему 60 лет. Живет в маленьком поселке под Иркутском. Туда и направляется автостопом.

Нет, он вовсе не любитель экстрима. Такое путешествие — мера вынужденная. Мужчина работал вахтовым методом аж в Салехарде. Говорит, что его кинули на деньги. А как домой добираться с пустым кошельком? Вот и голосует на трассе.

КОТОМКА ЗА ПЛЕЧАМИ

Пассажир был одет в черную куртку под потрепанным сигнальным жилетом, зимние штаны, теплые сапоги. Усатое лицо простого деревенского мужика. Колориту добавляла котомка — мешок из-под картошки с привязанной к нему веревкой. В этом импровизированном рюкзаке у Свешникова была лишь грязная одежда. А по карманам — паспорт, да простенький мобильник.

Мужчина звонил родным в деревню. Но все, что они могли, — пополнить его счет на телефоне, чтобы был на связи.

Расуль накормил путешественника в придорожном кафе, оставил денег и свой новенький жилет со светоотражающими полосками — так голосовать на трассе безопаснее.

— Спасибо за все! Эх, мне бы попутку хотя бы до Кургана, — прощаясь, вздохнул автостопщик.

Авлександра Васильевича разместили в гостинице. Фото: Расуль Хаерзаманов

ПОМОГ ПОСТ В СОЦСЕТИ

Автомобилист ехал домой к жене и маленькому сыну, а усатый попутчик все не выходил у него из головы. Открыл соцсети, написал его историю.

— Люди добрые, давайте поможем? — кинул клич Расуль в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

И тут же его телефон начал разрываться от сообщений. Кто-то хотел передать чистую теплую одежду. Другие предложили скинуться ему на билет. Третьи отнеслись с недоверием, посчитали за развод на деньги.

Однако, уже через час на карточке Расуля накопилась нужная сумма .

Обрадованный копейчанин рванул обратно. Но Свешникова на прежнем месте уже не было. На телефонные звонки он не отвечал.

Больше часа Расуль искал попутчика, уже было отчаялся и хотел возвращать всем деньги. Тормознул встречную машину спросить, не видели ли по пути нашего автостопщика. А там… он сам. И... полиция.

Стражи порядка подобрали его гуляющим на трассе, везли в отделение разбираться. Но, выслушав Расуля, отпустили.

ДАВНО ТАК НЕ ЕЛ

Ближайший поезд в Иркутск — через два дня. Деньги на билет есть, но надо где-то ночевать, да и кпоесть. И тут снова на помощь пришли неравнодушные южноуральцы. Кто деньгами, кто одеждой и средствам гигиены помог.

Собрался к парикмахеру. Фото: Расуль Хаерзаманов

Расуль устроил путешественника в гостиницу на вокзале Челябинска. На следующий день навестил и заметил, что новый друг воспрял духом, постирал сменные вещи и с нетерпением ждет отъезда. Его подстригли, приодели и снабдили всем необходимым в дорогу.

— А сколько еды ему наготовили добрые копейчанки! И пирогов напекли, и котлет нажарили. Да все из мяса. Так сытно и вкусно Александр Васильевич давно не ел. Вы бы видели его эмоции, когда мы его в дорогу собирали! — поделился Расуль с корреспондентом газеты «Комсомольская Правда» - Челябинск».

«ОБЕЩАЛИ 250 ТЫСЯЧ»: ИСТОРИЯ 60-ЛЕТНЕГО АВТОСТОПЩИКА

Расуль наотрез отказался публиковать свое фото. Говорит, что не хочет славы. А вот Александру Васильевичу деваться некуда. Выступать на камеру он застеснялся, но по телефону с «Комсомолкой» поговорил. Рассказал нам свою историю.

Родился в Чите. Служил под Иркутском, тогда в поселке Чистые ключи был военный городок. Там и остался жить. Сейчас от военных там только офицерский клуб — единственное заведение поселка. С работой плохо. Поэтому Свешников, услышав про вахту в Салехарде, собрался, не раздумывая:

— Приезжали к нам представители ямальской фирмы, вербовали деревенщин вроде меня. Они по всей России работников собирали. Сулили по 250 тысяч рублей. Ну я и поехал.

Работал бульдозеристом. С апреля до зимы на них отпахал. Деньги обещали в конце года заплатить. Но вдруг фирму вроде как арестовали. Мы остались без денег. Впятером с мужиками поехали на попутках в Москву главный офис этой компании искать. Нашли, но ничего там не добились.

Оттуда разъехались, кто куда. Я на трассу М5 вышел, ну и погнал. Уже почти три месяца в пути. Ночевать обычно в котельные просился, да в кафе. Людей разных встречал. Дальнобойщики хороший термос подарили. Кто накормит, кто вещи даст, а кто мимо пройдет. Но такой помощи, как мне оказали на Южном Урале, я не ожидал! Чтобы так о незнакомом человеке хлопотали…

ДОМА ЖДУТ

Дома Александра Васильевича ждет жена. Она могла бы собрать денег и перевести ему на карту. Но, по словам автостопщика, в банке ему отказали в оформлении карты из-за испорченного паспорта. Несколько страниц размокли, когда он попал под сильный дождь. Хорошо еще, что билет на поезд купить удалось.

23 февраля наш герой будет дома. Быть может, и в Иркутске найдутся добрые люди, которые помогут ему с оформлением нового паспорта и пенсии.

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