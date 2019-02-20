«Комсомолка» нашла инспектора ГИБДД из Челябинска, который перевел хромую собаку через дорогу

На лейтенанта полиции Сергея Милюкова из Челябинска, который остановил движение, чтобы пропустить через дорогу бродячую хромую собаку, обрушилась слава.

Федеральные журналисты «рвут» руководство областного Главка МВД просьбами дать номер телефона супергероя. Но начальство покой сотрудника бережет: «Нечего названивать человеку, он сегодня после ночного дежурства».

Хромая дворняга не решалась перейти через дорогу, но ей на помощь пришел полицейский. Кадр из видео.

И вообще, руководство решило журналистов к лейтенанту Милюкову не подпускать, а снять силами своей пресс-службы про него сюжет и разослать во все СМИ.

Но мы все же разыскали номер Сергея и позвонили ему сами. Он был краток: все вопросы — через начальство. Но кое-что он нам рассказал:

— У меня 13 лет жила собака — восточноевропейская овчарка. Животных люблю.

Инспектор ГИБДД предотвратил аварийную ситуацию, остановив автомобильный поток. Кадр из видео.

Но правильно ли поступил инспектор? Ведь не человека пропускал через вереницу автомобилей, а всего лишь собаку. Найдите-ка такое положение в правилах дорожного движения!

В ГИБДД Челябинска объяснили поступок инспектора, остановившего поток машин из-за собаки 00:00 00:00

— Во-первых, это нормальный человеческий поступок. Во-вторых, инспектор поступил абсолютно правильно: предотвратил аварийную ситуацию, — заявил в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. — Если бы эта дворняга выбежала на проезжую часть, кто-то из водителей мог ее сбить. Тут и собака погибнет, и автомобиль будет поврежден. Думаю, эта ситуация еще раз показала, что полицейский — не просто представитель власти, а обычный человек, как и все мы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/692791" frameborder="0"></iframe> В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

КСТАТИ

Копилка добрых дел

Это не первое доброе дело лейтенанта полиции Сергея Милюкова. В декабре прошлого года с напарником, лейтенантом полиции Владиславом Костюкевичем, он помог девушке, у которой случился приступ эпилепсии.

К инспекторам подбежал перепуганный водитель:

— Дочке плохо!

Сергей сел в автомобиль и начал оказывать больной доврачебную помощь, а другой, на патрульной машине с включенными мигалками сопровождал автомобиль с больной девушкой до больницы. Врачей предупредили заранее, они встретили эскорт на крыльце. Все обошлось!

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