2019-02-20T12:07:13+03:00
Экономика

Михеевский ГОК отмечает первую знаменательную дату

Пять лет назад флагманское предприятие Русской медной компании выпустило первый медный концентрат
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Михеевский горно-обогатительный комбинат (Варненский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») отмечает 5-летие выпуска первого медного концентрата на обогатительной фабрике предприятия. Объем первой партии составил порядка 8 тонн концентрата. Это стало знаменательным событием не только для Группы РМК, но и для всей российской цветной металлургии. Михеевский ГОК стал первым на постсоветском пространстве комбинатом, на котором была внедрена экономически эффективная технология отработки месторождений с низким содержанием меди в руде (0,4%). При проектировании, строительстве и оснащении комбината использованы наилучшие с точки зрения эффективности и экологической безопасности техника и оборудование ведущих мировых производителей — Outotec, Metso, Komatsu, AtlasCopco, Sandvik и др.

Сегодня Михеевский ГОК остается одним из ключевых источников собственного минерального сырья для предприятий Группы РМК. На долю комбината приходится почти четверть рудной базы и пятая часть запасов меди Русской медной компании. За 5 лет на Михеевском месторождении добыто более 91 млн тонн руды и произведено более 300 тысяч тонн меди в концентрате.

Для повышения доли извлекаемой из руды меди в 2018 году предприятие запустило третью стадию подготовки руды. Она обеспечивает требуемый гранулометрический состав руды, при котором достигается максимально возможное извлечение меди. Объем инвестиций в проект превышает 4,3 млрд рублей.

Комментирует генеральный директор АО «Михеевский ГОК» Александр Сизиков: «За эти годы мы успели многое, но главный результат — это создание коллектива сотрудников, образование и квалификация, которых позволяют эффективно работать и решать поставленные задачи. У предприятия большие перспективы. Мы ведем разведку, которая подтверждает, что вокруг нас есть еще руда. Значит, комбинат продолжит работать и будет обеспечен сырьем как минимум еще на 35 лет».

Михеевский ГОК придал импульс развитию южных районов Челябинской области, став одним из крупнейших налогоплательщиков региона и надежных социальных партнеров Карталинского и Варненского районов. Из 1490 сотрудников предприятия 1300 человек — местные жители. Кроме того, предприятие обеспечило занятость в подрядных организациях, которые обслуживают комбинат. За годы работы ГОКа объем отгруженных товаров и оказанных услуг крупных и средних предприятий Варненского района вырос почти в 14 раз к уровню 2013 года.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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