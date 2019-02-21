Самые известные роботы мира скоро покинут Челябинск

«RoboStars» — единственный семейный фестиваль роботов и новых технологий, где нет запретов. С роботами можно общаться, играть, танцевать, поэтому здесь всегда слышен радостный детский смех.

Только до 24 февраля горожане смогут увидеть достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и России.

Среди роботов есть дроиды, освоившие «человеческие профессии»: рободевушка Бритни, обладающая незаурядным интеллектом, стендап-комик Гарик и любимец всех детей — Деревяка, умело предсказывающий будущее.

Среди звезд «RoboStars» есть и знаменитые японские собачки-роботы AIBO, персонажи «Звездных войн» R2-D2 и BB8, знаменитые ВАЛЛ-И и Ева, танцующие роботы, роботы-боксеры и многие другие.

Интригующе? А это еще не все!

— Экспозиция дополнена 6 зонами виртуальной реальности;

— Гостей ждет Тесла-шоу, робозоопарк и робофутбол;

— Душевные разговоры и танцы с роботами;

— Полеты на квадракоптерах;

— Прибор для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного!

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, во время которой гид просто и интересно рассказывает о каждом роботе и его уникальных возможностях.

Увидеть будущее своими глазами можно до 24 февраля в ТВК «Калибр» (левое крыло, 3 этаж). Фестиваль проходит при поддержке технопарка Сколково.

Берите хорошее настроение и станьте частью фантастического мира! Возрастных ограничений нет. Все малыши до трех лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на фестиваль «RoboStars» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Пошпионить за роботами можно тут:

robostars.ru

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