Самые известные роботы мира скоро покинут Челябинск
«RoboStars» — единственный семейный фестиваль роботов и новых технологий, где нет запретов. С роботами можно общаться, играть, танцевать, поэтому здесь всегда слышен радостный детский смех.
Только до 24 февраля горожане смогут увидеть достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и России.
Среди роботов есть дроиды, освоившие «человеческие профессии»: рободевушка Бритни, обладающая незаурядным интеллектом, стендап-комик Гарик и любимец всех детей — Деревяка, умело предсказывающий будущее.
Среди звезд «RoboStars» есть и знаменитые японские собачки-роботы AIBO, персонажи «Звездных войн» R2-D2 и BB8, знаменитые ВАЛЛ-И и Ева, танцующие роботы, роботы-боксеры и многие другие.
Интригующе? А это еще не все!
— Экспозиция дополнена 6 зонами виртуальной реальности;
— Гостей ждет Тесла-шоу, робозоопарк и робофутбол;
— Душевные разговоры и танцы с роботами;
— Полеты на квадракоптерах;
— Прибор для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного!
Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, во время которой гид просто и интересно рассказывает о каждом роботе и его уникальных возможностях.
Увидеть будущее своими глазами можно до 24 февраля в ТВК «Калибр» (левое крыло, 3 этаж). Фестиваль проходит при поддержке технопарка Сколково.
Берите хорошее настроение и станьте частью фантастического мира! Возрастных ограничений нет. Все малыши до трех лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на фестиваль «RoboStars» у партнеров компании. Подробности по ссылке.
Пошпионить за роботами можно тут:
Телефон: 8 (962) 485-41-09
Возрастное ограничение 0+
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ИСТОЧНИК KP.RU