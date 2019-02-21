Старший лейтенант полиции из Челябинска рассказал, почему ради собаки остановил поток машин
Ролик, набравший миллионы просмотров, 36-летний инспектор ГИБДД Сергей Милюков увидел на работе. На кадрах он, как настоящий «дядя Степа-милиционер», пришел на помощь бродячей собаке. Хромая четвероногая бродяжка не могла перейти дорогу. И полицейский остановил движение, пропустив пушистого пешехода.
Добрый поступок полицейского заснял видеорегистратор одного из автомобилей. Слава обрушилась на скромного полицейского, как вода из ушата. Видео перепостили все федеральные СМИ, под каждым — десятки благодарных комментариев. Да, не хватает нашим людям доброты…
Кадр из видео.
— Я ничего особенного и не сделал. Но на моем месте так поступило бы каждый, — отчаянно смущается Милюков. — Животных люблю. У меня 13 лет жила восточноевропейская овчарка по кличке Ева. И эту собаку мне стало очень жаль.
Четвероногого пешехода инспектор ГИБДД заметил на перекрестке улиц Новороссийской и Гагарина.
В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев
— Она легла отдохнуть неподалеку от нашего патрульного автомобиля. Потом долго стояла у дороги, ждала, чтобы ее пропустили. Водители отнеслись к моему поступку с пониманием.
Старший лейтенант Милюков на работе.
КСТАТИ
Пушистую рыжую собаку хорошо знают местные жители. Она прибилась к автостоянке, здесь живет ее «друг сердечный» — пес охранника. Сердобольные люди пытались забрать бродяжку домой, но она упорно рвется на улицу. Такой вот независимый характер.
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ИСТОЧНИК KP.RU