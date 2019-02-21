2019-02-21T12:04:21+03:00
Общество

Старший лейтенант полиции из Челябинска рассказал, почему ради собаки остановил поток машин

36-летний старлей Сергей Милюков об обрушившейся славе узнал от коллег
Инна КУМЕЙКО
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Сергей Милюков стал героем интернета.Сергей Милюков стал героем интернета.
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Ролик, набравший миллионы просмотров, 36-летний инспектор ГИБДД Сергей Милюков увидел на работе. На кадрах он, как настоящий «дядя Степа-милиционер», пришел на помощь бродячей собаке. Хромая четвероногая бродяжка не могла перейти дорогу. И полицейский остановил движение, пропустив пушистого пешехода.

Добрый поступок полицейского заснял видеорегистратор одного из автомобилей. Слава обрушилась на скромного полицейского, как вода из ушата. Видео перепостили все федеральные СМИ, под каждым — десятки благодарных комментариев. Да, не хватает нашим людям доброты…

Кадр из видео.

Кадр из видео.

— Я ничего особенного и не сделал. Но на моем месте так поступило бы каждый, — отчаянно смущается Милюков. — Животных люблю. У меня 13 лет жила восточноевропейская овчарка по кличке Ева. И эту собаку мне стало очень жаль.

Четвероногого пешехода инспектор ГИБДД заметил на перекрестке улиц Новороссийской и Гагарина.

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

— Она легла отдохнуть неподалеку от нашего патрульного автомобиля. Потом долго стояла у дороги, ждала, чтобы ее пропустили. Водители отнеслись к моему поступку с пониманием.

Старший лейтенант Милюков на работе.

Старший лейтенант Милюков на работе.

КСТАТИ

Пушистую рыжую собаку хорошо знают местные жители. Она прибилась к автостоянке, здесь живет ее «друг сердечный» — пес охранника. Сердобольные люди пытались забрать бродяжку домой, но она упорно рвется на улицу. Такой вот независимый характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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