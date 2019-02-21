Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

При этом клиенту не нужно называть в чате кодовое слово или дополнительно вводить свои данные. Консультанты Банка идентифицируют клиента в системе Интернет-банк и предоставят персональные консультации по следующим вопросам:

— обслуживание расчетного счета

— состояние счета и платежа

— подключение новых продуктов и услуг

— информация о тарифах и продуктах Банка УРАЛСИБ

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Интернет-банк для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошел в Топ-10 лучших интернет-банков рейтинга агентства Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank — 2018.

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