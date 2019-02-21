Навострим лыжи: 5 фактов о Кубке мира-2019 по фристайлу на Южном Урале

В этом году на Южный Урал приедет сотня спортсменов из 18 стран. Будут соревнования в дисциплине фристайла ски-кросс. Это когда на трассе спуска спортсмены выполняют различные трюки — прыжки с трамплинов, объезд препятствий. Скорость в среднем составляет 60 км/ч. В воздухе (прыжки) спортсмены проводят до 25 процентов всего времени.

КАКАЯ ТРАССА?

Протяженность трассы 1200 м, перепад высот 185 м.

На склоне выстроено два десятка различных фигур — поворотов, трамплинов, бугров, контруклонов. Трасса строилась таким образом, чтобы на некоторых участках снизить скорость. Это добавит зрелищности в заезды.

Кстати, после завершения соревнований, по этой трассе смогут кататься все желающие. Главный архитектор трассы считает, что преодолеть ее по силам даже детям.

КАК ДОЕХАТЬ?

ЮУЖД запустило проект мультимодальных перевозок «Снегирь» по маршруту Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Узнать расписание можно ЗДЕСЬ.

Электропоезд отправляется в Миасс с пригородного вокзала в Челябинске. В Миассе пассажиры пересаживаются в шатлы ГЛК «Солнечная долина».

Кстати, в кассах пригородного вокзала можно приобрести не только единые билеты на поезд и шаттл, но и ски-пассы на шесть часов.

Стоимость проезда в обе стороны и ски-пасс — 1400 рублей (без ски-пасса — 600). Для школьников и студентов — 1200 рублей (без ски-пасса — 370), для детей до 7 лет — 600 рублей (без ски-пасса — 250).

Пригородный поезд сообщением Челябинск — Миасс отправляется в 8.35 (здесь и далее время местное), прибывает в Миасс в 09.50.

Отправление автобуса от станции Миасс — в 10.10, прибытие на курорт — в 10.35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправляется в 16.20. Поезд из Миасса отправляется в 17.12, прибывает в Челябинск в 18.28.

Приедет сотня именитых спортсменов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ПОЧЕМ БИЛЕТЫ?

От 100 до 700 рублей, в зависимости от категории. Цена детского — 100 рублей, VIP — 3500 рублей.

VIP-категория включает: вход на смотровые площадки трассы ски-кросса, место на зрительской трибуне, подъем на канатной дороге, VIP парковка на территории ГЛК, VIP-зона гостеприимства и места на VIP-трибуне.

Кстати, с билетом и других категорий вы также беспрепятственно можете разместиться не только на обычной трибуне, но и пройти на смотровые площадки трассы.

Билеты на этап Кубка мира можно приобретать на chel.kassir.ru.

КАК ОДЕВАТЬСЯ?

Главное правило дресс-кода — одеваться потеплее. Не забывайте, что на снегу предстоит провести минимум три-четыре часа. Выберете такую одежду, которая не стесняет движений, но при этом защищает от ветра и не промокает. Особое внимание — обуви. Лучше, если она будет с завышенным голенищем.

Прихватите с собой несколько пар носков. По возможности переодевайтесь в сухие. Шапка должна закрывать уши.

На ближайшие выходные в Миассе ожидается — 6-8 градусов. Переменная облачность, небольшой снег.

Медали Кубка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ЗА КОГО БОЛЕТЬ?

На этапе Кубка мира выступят и три южноуральских спортсмена — Игорь Омелин, Анастасия Чирцова и Кирилл Гладков.

Первые два в составе сборной команды России выступали на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Ониявляются чемпионами страны, входят в десятку лучших на этапах Кубка мира.

Гладков только недавно стал выступать на взрослом уровне, но уже успел выиграть этап Кубка России.

В составе сборной России в призовую тройку может ворваться Сергей Ридзик — бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

В «Солнечной долине» засветится и победитель Олимпиады Брейди Леман. Сильнейшим составом приедет сборная Канады. Там олимпийские чемпионы Мариэлль Томпсон, Келси Серва и Брэди Леман, призер Игр Бриттани Фелан и призер чемпионата мира Кевин Друри.

В составе сборной Швейцарии призеры Олимпийских игр Фанни Смит и Марк Бишофбергер.

Крепкая сборная Франции тоже везет своих лидеров — призера чемпионата мира Ализе Барона, и олимпийского чемпиона-2014 Жана-Фредерика Шапюи, чемпион мира Франсуа Пласа, и одного из лидеров Кубка мира Бастьена Мидоля.

Корона победителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

По традиции победителям этапов Кубка мира по фристайлу на Южном Урале вручают шикарные позолоченные короны с гравировкой. Медали тоже оригинальные. В основе композиции — искрящиеся кусочки льда, в центре медальный круг под цвет занятого места — «золото», «серебро» и «бронза».

Награды изготовлены златоустовскими мастерами-оружейниками.

Программа соревнований

22 февраля, пятница

10.45 — квалификация 1, мужчины

12:00- квалификация 1, женщины

13.30 — квалификация 2, мужчины

14:45 — квалификация 2, женщины

23 февраля, суббота

13.00 — финал, мужчины и женщины

24 февраля, воскресенье

13.00 — финал, мужчины и женщины.