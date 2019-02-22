Дорожники Челябинска боятся светофоров

Если двигаться по ул. Воровского от Доватора до Медакадемии, проезжаешь или проходишь мимо «зебры». Если вам не надо перейти дорогу, то даже не задумываешься, что это путь через восемь широченных полос.

— Недавно там снова насмерть сбили пешехода. Мы отправили жалобу в ГИБДД и управление дорожного хозяйства: переход в таком виде — смертельная ловушка, его срочно нужно оборудовать светофором по кнопке, — написал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

В управлении дорожного хозяйства претензию изучили и дали ответ:

— Все светофоры в Челябинске завязаны в единую систему, которая управляется автоматически. В ней не предусмотрен вариант, что кто-то физически включает светофор.

— Нам ответили: «Вообще-то мы поставили желто-зеленые рамки и моргающие лампочки. Мы запланируем светофор в программе до 2024 года. Напоминаем, что вообще-то водители должны пропускать пешеходов, иначе административка. Освещение сделать не можем, потому что мы обнаружили, что нужно строить новую сеть освещения. Деньги будут — построим», — в свободной форме передал ответ чиновников урбанист.

Активисты считают, переход без светофора может быть только через дорогу в две полосы движения. Высказывают предложения, которые для Челябинска, перемоловшего тысячи деревьев ради широких дорог, звучат крамольно:

— Если не хотят светофор делать, можно поставить в том месте островок безопасности, который отнимет по полосе в каждом направлении. Со стороны тротуара также можно сделать сужение полосы.

Горожане вспомнили и другие проблемные участки. Например, на Копейском шоссе, у Автоцентра по ул. Молодогвардейцев, в районе ЖД-института на Свободы и остановка Тепличная по пр. Победы.

Но другие предлагают не рубить с плеча:

— Понимаю, урбанисты борются за пешеходную доступность, но может в этом месте убрать «зебру» совсем? Там в двух минутах ходьбы есть светофор.

В ГИБДД говорят, что этот переход — не очаг аварийности. Хотя в комментариях к посту Владова люди вспомнили несколько аварий на этом участке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дороги Челябинска перекроят

В городе меняют схему организации дорожного движения. Проще говоря, перекраивают всю инфраструктуру: где-то добавляют «зебры», строят путепроводы, настраивают по другому светофоры. На четырех оживленных перекрестках запретят левый поворот, чтобы повысить пропускную способность в прямом направлении. Изменения коснутся:

• проспекта Победы на пересечении с Косарева при движении в сторону Свердловского проспекта;

•проспекта Победы на пересечении с улицей Чайковского при движении в сторону Молодогвардейцев;

• по Копейскому шоссе на перекрестках с Гранитной и Трубников в сторону Енисейской.

Улицы Советская и Пушкина от проспекта Ленина до Труда сделают односторонними.

Схема имеет несколько подразделов, которые связаны с индивидуальным и общественным транспортом, велосипедными дорожками и пешеходными зонами. Задача для транспортных планировщиков стояла создать условия, максимально удобные для всех.

КСТАТИ

В теплое время года Челябинску предстоит отремонтировать и построить новые дороги, пешеходные переходы и прогулочные зоны. На эти цели выделяется свыше пяти миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу провести необходимые подготовительные процедуры в срок, чтобы с приходом тепла немедленно приступить к работам.

В 2019 году дорожный фонд увеличен до 14 с половиной миллиардов рублей. Более 1,5 миллиарда рублей будут вложены в строительство развязок.

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