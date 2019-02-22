2019-02-22T07:34:53+03:00
Общество

В отдаленный район Челябинска запустят новый муниципальный транспорт

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов встретился с жителями Тракторозаводского района
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Тракторозаводской район Владимиру Елистратову не чужой: здесь когда-то он служил в милиции, работал на ЧТЗ.Тракторозаводской район Владимиру Елистратову не чужой: здесь когда-то он служил в милиции, работал на ЧТЗ.
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Тракторозаводский стал шестым по счету районом, где Владимир Елистратов встретился с жителями. Цель одна — получить информацию о городе из уст простых жителей. Задача — выработать стратегию развития Челябинска с учетом мнения не только экспертного сообщества, но и рядовых горожан.

Тракторозаводский район — это так называемая старая часть и бурно развивающаяся окраина. По сути, сейчас на территории некогда тихого поселка Чурилово вырос новый город. Здесь в основном живут молодые семьи с детьми. Потому нужны дороги, общественный транспорт, школы, садики. Уже построенных очевидно мало.

1. Маршрут до новостроек

Чуриловцев волнует тема развития общественного транспорта.

— Мы живем в новом микрорайоне, в Чурилово. У взрослой дочери своя семья, родился внук. Пользоваться маршрутками ей тяжело: коляска не помещается в тесном салоне. Нужен муниципальный общественный транспорт — безопасный, комфортный. Прошу вас, Владимир Алексеевич, учесть потребности чуриловцев, — сказал на встрече Владимир Арбузин.

Владимир Елистратов сообщил, что в скором времени до новостроек запустят маршрут № 2 ЮУрГУ — Мехколонна.

— В прошлом году построена дорога по ул. Трашутина. В этом году работы начнутся на ул. 2-й Эльтонской. В микрорайоне «Яблочный» строится школа, и к ней тоже протянется дорога по ул. Самохина, — сказал Владимир Елистратов.

2. Вторая жизнь парка имени Терешковой

Зеленый остров района — это парк, который носит имя первой женщины-космонавта. Парк расположен на пересечении пр. Ленина и ул. Рождественского и очень любим горожанами. В прошлом году стартовала масштабная реконструкция. Завершится ли она в этом году? Заместителя главного врача ГКБ № 8 и жителя Тракторозаводского района Наталью Асташкину чрезвычайно волнует этот вопрос, как медика: прогулки на воздухе очень важны!

Владимир Елистратов сообщил, что в нынешнем строительном сезоне благоустройство парка завершится. Создание современных комфортных зеленых зон в каждом районе Челябинска — поручение губернатора Бориса Дубровского. Всего на реконструкцию и благоустройство парка им. Терешковой будет направлено 45 млн руб.

— В парке вновь появится фонтан: его восстановят уже в нынешнем году. Обустроят входную группу; построят сцену, восстановят ограждение с сохранением исторического орнамента. Появятся клумбы и цветники, — сказал Владимир Елистратов.

Кроме того, в Тракторозаводском районе, на ул. Чоппа, будет реконструирован парк Дружбы.

3 Что такое дизайн-код

Интересуются жители Тракторозаводского района, почему с фасадов домов снимают вывески магазинов, ателье, парикмахерских?

Владимир Елистратов объяснил, что демонтируют вывески, не соответствующие дизайн-коду. Предпринимателей предупреждали загодя о несоответствии вывесок их заведений и предприятий утвержденному дизайн-коду. Было время, для того чтобы исправить ошибки. Пока сотрудники муниципальной службы демонтажа работают на гостевых маршрутах. В перспективе порядок в визуальной рекламе наведут по всему городу. Миллионный город должен выглядеть как современный мегаполис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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