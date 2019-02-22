Челябинск возрождает удачный советский опыт

Советский район Челябинска — один из самых густонаселенных. Свободный участков земли здесь нет, а задачу строительства детских садов решать нужно. Потому детсады открываются на первых этажах жилых домов. Удачно возрожденный опыт, практиковавшийся в СССР. Родители довольны: малышню водить недалеко.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТВЕТ

Сейчас в Челябинске в очереди на место в детсаду значится около 30 тысяч малышей в возрасте от двух месяцев. Есть разные способы решения задачи: строительство новых садов, реконструкция существующих помещений, перепрофилирование кабинетов под группы и т. д. За пять лет в Челябинске отрыто около 12 тыс. новых мест. Построено 13 детских садов. Всего детские сады в Челябинске посещает 78 тыс. ребятишек.

В четверг, 21 февраля, в новом садике, открывшемся на первом этаже жилого дома на ул. Российской, побывал временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов.

— У города уже есть положительный опыт открытия детсадов на первых этажах. В Советском районе за последний год открыто три таких мини-садика, — рассказала председатель Комитета по делам образования администрации Челябинска Светлана Портье.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

Мини-сад на ул. Российской рассчитан на 40 детей. Две полноценные группы, где есть все необходимое для развития детей. Кроме спален и игровых есть музыкальный зал, пищеблок. Во дворе — безопасные участки для прогулок. К слову, мини-садики открыты в нескольких дома на ул. Сулимова и Яблочкина.

После экскурсии Владимир Елистратов поделился впечатлением: ему понравилось.

— Дети довольны, настроение у них хорошее. И это — самое главное. Организация детсада грамотная: выполнены все требования. Город поступательно решает задачу организации мест в детских садах, поставленную президентом Владимиром Путиным. Губернатор Борис Дубровский держит вопрос на личном контроле. В ближайшие три года в Челябинске будет построен 21 детский сад, во всех районах города. Трехлетние малыши в Челябинске полностью обеспечены местами в детсадах, — сказал Владимир Елистратов.

География грядущих новостроек — это микрорайон № 3 («Академ-Риверсайд») и № 34 («Тополиная аллея»). Три детских сада появится в новостройках Чурилово, семь — в микрорайоне «Парковый», — в «Парковом-2».

Все детские сады будут сданы до 2021 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Челябинске реконструируют мост на Троицком тракте

Владимир Елистратов встретился с жителями Советского района Челябинска. Разговор шел о строительстве моста на Троицком тракте.

В этом году путепровод достроят. Как сообщил Владимир Елистратов, вопрос решится, в том числе, за счет федеральных средств. Еще четыре года назад рядом со старым мостом, который исчерпал пропускную способность, начали строить новый мост. Однако несколько раз стройку замораживали.

На решение вопроса будет направлено более 600 млн руб. В ближайшее время, пояснил Владимир Елистратов, будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Важная переправа появится в этом году.