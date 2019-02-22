2019-02-22T08:46:11+03:00
Общество

Идите в…бассейн: теплая вода под открытым небом в 10 километрах от Челябинска

Настоящий здоровый отдых для взрослых и детей
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Не знаете, чем порадовать любимых на 23 Февраля и 8 Марта? Мужчины, как правило, в этот день не прочь попариться в баньке, а прекрасные половины человечества предпочитают спа-отдых с бассейном и фито-чаем. Загородный комплекс «У татарина» — идеальное место для отдыха семьей, компанией друзей или коллективом.

До термального бассейна — рукой подать

Загородный комплекс «У татарина» расположен на берегу озера Большой Кременкуль всего в 10 километрах от Челябинска. Озеро формирует особый микроклимат, а чистейший воздух и шепот волн помогут отдохнуть от суетных будней мегаполиса.

Теперь не нужно оформлять дорогостоящие визы и тратить уйму времени для того, чтобы искупаться в теплом бассейне под открытым небом.

Отдых на природе, прогулки на лодке и превосходная рыбалка — «У татарина» каждый найдет занятие по душе!

Здоровый отдых для взрослых и детей круглый год

В мегаполисе за день мы совершаем миллионы дел, получаем тонны информации, постоянно испытываем стресс. Наши дети также подвержены чрезмерным умственным нагрузкам и шуму города. Лучшее средство для расслабления нервной системы и укрепления мышц — плавание. Причем именно посещение бассейна практически не имеет противопоказаний, кроме частных случаев.

Загородный комплекс У татарина .Видео: VIBIRAI-TV

Бассейн под открытым небом в загородном комплексе «У татарина» работает круглый год. Взрослые и дети могут приехать в любое удобное время, расслабиться и укрепить здоровье. А если сочетать плавание бассейна с посещением парной — это, пожалуй, лучший рецепт отличного самочувствия. Сауны топятся исключительно дровами, это гарантирует настоящий пар и атмосферу, которую не создать с помощью электрических каменок. В комплексе также можно приобрести березовые веники для парения.

Маленькие непоседы могут растратить энергию на горках и катке, а взрослые — расслабиться наедине со своими мыслями за чашечкой чая или за разговорами возле мангала.

В летнее время здесь можно искупаться в озере и позагорать на специально оборудованном пляже.

Загородный комплекс У ТАТАРИНА летом.Видео: VIBIRAI-TV

Благодаря сочетанию продуманного современного ландшафтного дизайна и естественной красоты уральской природы «У татарина» уютно и зимой, и летом.

Для большой и маленькой компании

На территории загородного комплекса «У татарина» расположены два уютных коттеджа на 15 и на 25 человек. В стоимость аренды коттеджа входит отдых в сауне, мангальная зона, купание в бассейне и банкетный зал. В коттеджах работает джакузи, а сауна на дровах и караоке никому не дадут заскучать.

Доброжелательный персонал сделает все, чтобы проведенное здесь время стало образцом идеального отдыха. Помимо коттеджей, к услугам гостей 2-, 4- или 6-местные номера, а если их забронировать заранее, то можно получить скидку.

Уединение вдвоем, отдых с детьми или в семейном кругу, вечеринка с друзьями или пышная свадьба — загородный комплекс «У татарина» радушно встречает всех гостей!

Немаловажно и то, что комплекс находится недалеко от Челябинска: сюда можно легко добраться на маршрутке или без труда вызвать такси. Такое местонахождение позволяет воплотить в реальность даже самые оригинальные идеи торжества и сделать праздник по-настоящему ярким и незабываемым.

Отдых с выгодой

Городскому жителю действительно необходимо вырываться из привычной суеты, ненадолго забывать о заботах и наслаждаться спокойствием на фоне природы.

Загородный комплекс «У татарина» дарит возможность восстановить силы и жизненную энергию, буквально в нескольких минутах езды от города.

Обратите внимание на специальные акции и отдыхайте не только с пользой, но и с выгодой:

С понедельника по четверг и в воскресенье — скидка 20% на аренду коттеджа;

Скидка пенсионерам на сауну 40% с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 (начисляется при предъявлении пенсионного удостоверения);

— При заказе сауны от четырех часов — пятый в подарок!

Загородный комплекс «У татарина»: как у друга в гостях!

Челябинская обл, Сосновский р-н, п.Кременкуль, ул.1 Мая, д.17

Тел.: 8 (950) 743 32 32

утатарина.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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