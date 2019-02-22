Долги верни! Или как стать без вины виноватым

Устали доказывать объективную невиновность, молчать и защищаться от откровенных нападок, даже откровенной травли и предприятия, и его директоров. Когда многомиллионные долги неплательщиков приписываются теплоснабжающей организации (имеются, в том числе, факты индивидуальной задолженности более 250 тысяч рублей).

В нашу редакцию пришло письмо от коллектива одного из предприятий теплоснабжающей отрасли Южного Урала — ООО «Уралсервис» (Еманжелинск). Сами сотрудники, зная, как говорят, информацию изнутри, детально обрисовывают ситуацию. Пусть несколько эмоционально, но искренне, мудро. Задают вопросы: зачем разваливать, гробить предприятие, где работает почти две сотни человек, значительная часть из которых люди пенсионного и предпенсионного возраста? Коллектив со сложившимися традициями, где одни из главных принципов работы — качество и стабильность.

Фактически, предприятие оставили один на один с жилищно-коммунальными проблемами, главная из которых — катастрофические неплатежи населения (на сегодняшний день задолженность населения перед предприятием за услуги теплоснабжения составляет около 100 млн рублей). Примерно такая же сумма долгов выставляется и со стороны поставщиков газа. Ситуацию усугубляет и тот факт, что долги образуются, в частности, за счет утвержденного местного локального акта по разбивке платежей для населения на 12 месяцев, и опять же из-за несвоевременной оплаты за потребленные услуги теплоснабжения потребителями.

Мы приводим наиболее характерные выдержки из этого письма, напрямую адресованного властям. Фактически, получается крик души.

С просьбой о помощи и содействии

«Мы, работники коллектива ООО «Уралсервис», обращаемся к вам с просьбой о помощи и содействии в решении нашего вопроса, касающегося жизнедеятельности нашего предприятия, свободы директора. Глубоко возмущены действиями органов, организовавших настоящую травлю нашего руководителя — профессионала с многолетним стажем работы в структуре ЖКХ и исполнительной власти, Каньшина Олега Витальевича (являлся директором с 2012 по 2017 год).

Наше предприятие ведет свою деятельность по выработке и реализации тепловой энергии с 2009 года. В настоящий момент имеем статус единой теплоснабжающей организации в городе Еманжелинске.

За 10 лет работы предприятие показывало себя как надежный поставщик тепловой энергии для более 210 жилых домов, объектов социальной сферы, бюджетных организаций, различных производственных объектов.

На предприятии работает 185 человек, которые зарекомендовали себя как высококвалифицированные, добросовестные специалисты. Все сотрудники хорошо понимают — они трудятся на благо родного города. Здесь по соседству живут и работают их родственники, близкие и знакомые. Работать спустя рукава мы просто не можем. Поэтому нацелены на серьезную и долгосрочную работу.

В коллективе царит поистине семейная атмосфера. В трудной жизненной ситуации каждому работнику незамедлительно оказывается как моральная, так и материальная поддержка со стороны коллег и руководства.

Нет текучести кадров, заработная плата официальная, полный социальный пакет. Мы оказываем помощь детским садам, школам, детям-инвалидам, ветеранам предприятия, творческим объединениям города и района.

Награды руководителя, всего коллектива

Поверьте, мы не были и не будем сторонними наблюдателями всего происходящего. Хотим поддержать честь и достоинство Олега Витальевича Каньшина — человека, отдающего часть своей жизни, вложившего всего себя, свою энергию в предприятие, в коллектив!

Многие люди и в городе, и в области знают нашего руководителя как великодушного человека. Он многим помог в решении, в том числе, и личных проблем.

Олег Витальевич всегда представлял интересы простых людей, жителей, работников предприятия, успешно выполнял обязанности руководителя. В Еманжелинске он является своего рода лидером в решении коммунальных и тех или иных социальных задач.

Под его началом мы неоднократно и успешно участвовали в различных конкурсах. Компания ООО «Уралсервис» номинировалась на конкурсе «Лучший работодатель Челябинской области». Два года назад вошла во всероссийский рейтинг «Национальный управленческий резерв». Звание «Заслуженный руководитель», почетный знак «За управленческие заслуги», — это награды руководителя, всего коллектива. Также предприятие отмечено медалями «Национальный знак качества», «Выбор России».

По призыву правительства предприятие включилось в федеральную программу по выполнению нормативов ГТО.

Коллектив ООО «Уралсервис» знает Олега Витальевича как профессионала своего дела. Уровень его квалификации и знаний полностью соответствует статусу грамотного руководителя, искренне болеющего за свое предприятие и город.

«Успешно» завели дело

Мы со своей стороны продолжаем выполнять свои обязательства по концессионному соглашению. Наряду с этим администрация Еманжелинского городского поселения не выполняет условия такого соглашения о государственно-частном партнерстве и не подписывает акты выполненных работ по текущему ремонту и содержанию котельных… Возможно, ведется плановое уничтожение нашего предприятия.

Мы также считаем, что нашего руководителя осудили незаконно. Для кого-то, наверное, главной задачей явилось желание опорочить имя Олега Витальевича Каньшина, а вместе с ним предприятие, весь коллектив ООО «Уралсервис».

В СМИ, в частности в нашей местной газете, сети Интернет постоянно распространяются неправдоподобные слухи о предприятии, нанося вред его репутации. Поверьте, это тоже влияет на снижение оплаты за теплоснабжение абонентами и тем самым усугубляет финансовое положение предприятия.

Коллектив предприятия на праздновании Дня Победы.

Отметим, что мы, в свою очередь, ведем работу с должниками. Надо сказать, у некоторых абонентов скопились долги свыше 250 тыс. рублей. И они не хотят платить, откровенно говоря, что ждут, пока истечет срок исковой давности...

Обращались в полицию Еманжелинска за помощью, но столкнулись с отказом. Причина — ввиду отсутствия состава преступления. Однако же почему-то на нашего руководителя по схожим основаниям «успешно» завели уголовное дело, и до сих пор силовые структуры на предприятии периодически изымают документы, которые нужны для работы каждого нашего отдела.

Подмена гражданско-правовых отношений

Долги абонентов приводят к убыткам предприятия, что, в свою очередь, влечет и образование задолженности перед ООО «Новатэк-Челябинск».

По этой причине на нашего директора и завели уголовное дело.

В работе с должниками по населению судебные приставы и администрация нам помощи не оказывают, поскольку возможно, что сами являются должниками.

ООО «Новатэк-Челябинск», пользуясь своим доминирующим положением и влиянием, привлекло силовые структуры, прокуратуру, ОБЭП. Бухгалтеры, экономисты, замдиректора по концессии — все «попали под раздачу». Постоянно проходят обыски с изъятием серверов и документации, что парализует работу предприятия. Сотрудники ОМОН сгоняли нас в один кабинет, где мы сидели часами, пока выносили документы и сервер. Хотя, заметьте, ПРЕЗИДЕНТ страны запретил изымать сервер, чтобы не блокировать работу предприятий!

Мы знаем, что наш руководитель неоднократно направлял жалобы в вышестоящие инстанции. Но на это никто не реагировал. Он защищал наше предприятие как мог.

За последние полгода у нас сменился уже третий директор. Так Карабельников Д.В., являясь директором предприятия чуть более 10 месяцев в очень сложное для организации время, также подвергся давлению и уголовному преследованию.

На наш взгляд наблюдается некая явная подмена гражданско-правовых отношений уголовным преследованием. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в 2018 году такая подмена, к сожалению, сформировалась в явную тенденцию.

Не исключено, что наше предприятие рушат руками силовиков. Мы являемся заложниками органов внутренних дел, администрации, ресурсоснабжающей компании. У нас арестованы счета, с которых приставы списывают денежные средства, оставляя организацию, обслуживающую производственно-опасные объекты (котельные), без средств существования. Мы можем выплачивать зарплату сотрудникам, но не можем самостоятельно оплачивать налоги. Обращаемся в суды, но нас, к сожалению, не слышат или не хотят слышать.

Не сможем обеспечить себя, свои семьи

Несмотря на это, бесперебойная подача теплоснабжения, содержание инженерного оборудования и сооружений, предотвращение аварий на теплотрассах, всегда были и остаются нашим приоритетом. Всегда вовремя входим в отопительный сезон. Благодаря слаженной работе коллектива, руководства предприятия ни один отопительный сезон не был сорван.

Работая у такого руководителя, как Олег Витальевич, мы чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Сейчас все изменилось. Мы можем потерять рабочие места. В нашем небольшом городе найти другую работу очень сложно. Мы боимся за свои судьбы, боимся, что не сможем обеспечить себя и свои семьи. Причиной этому стало то, что на ООО «Уралсервис» оказывается большое давление извне и это целенаправленно разрушает наше предприятие.

Администрация Еманжелинска помощи не оказывает, хотя у нас заключены концессионное соглашение, подразумевающее государственное партнерство. Но вопреки всему главная цель вышестоящих лиц, по нашему мнению, — развалить предприятие, убрать учредителя…

А на что нам надеяться? Если, несмотря на успехи в работе, тебя могут в один момент снять (уволить) без объяснения, без причин. Спокойно могут повесить уголовную статью, и притом за то, что ты не совершал.

Наш руководитель — глава большой семьи. Он не ставит главной задачей в своей жизни личное обогащение, но и не позволяет никому растаскивать собственность предприятия.

У любого нормального человека, которого постоянно травят на протяжении многих лет, предел терпения ограничен. Сколько здоровья, нервов и средств унесли различные судебные заседания, в которых участвуют сотрудники предприятия и лично руководитель. Все это по инициативе вышестоящих лиц.

Наш руководитель — не преступник. Мы отстаиваем честь и достоинство порядочного человека.

Все происходящее кажется нам каким-то страшным фильмом, который смотрели в советские времена о далеких капиталистических странах, где идет борьба за власть.

Каньшин Олег Витальевич, почетный человек, гражданин, который заботился о благосостоянии своих работников и своего города, не является лжецом и мошенником, как его представляют в СМИ и органах прокуратуры.

Мы, работники ООО «Уралсервис», убедительно просим вас НЕ ИГНОРИРОВАТЬ наше обращение и ПОМОЧЬ в решении вопроса по сохранению нашего предприятия. Не допустить расторжения концессионных соглашений (привести их в соответствие с законом), а не распускать, увольнять коллектив профессионалов, многие из которых пенсионеры или люди предпенсионного возраста.

Мы хотим работать с нашим учредителем. Очень просим вас не оставлять наш коллективный «КРИК ДУШИ» без внимания, взять на личный контроль решение указанных проблем.

Не отдавайте нас на «растерзание» местной власти и силовых структур!

Коллектив ООО «Уралсервис». Челябинская обл., г. Еманжелинск, ул. Вахрушева, 1, тел. 8 (35138) 2-18-76, эл. адрес: info@gkhem.ru

ДЛЯ СПРАВКИ

ООО «Уралсервис» эксплуатирует девять котельных, теплотрассы, протяженностью более 22 километров на территории Еманжелинского района и города Еманжелинска с 2012 года.