Ребенок едва не задохнулся во время прогулки в детском саду Челябинской области

ЧП случилось во время прогулки в одном из детских садиков Златоуста. Ледяная горка, десятки малышей снуют по площадке. В центре стоит лесенка, по которой лазила девочка. В какой-то момент капюшон ее куртки зацепился за конструкцию, и ребенок повис в воздухе.

Девочка провисела на лестнице около 40 секунд. Воспитатель сразу не заметила — наблюдала за другими детьми. Девочка начала задыхаться. Когда ее спасли, она больше пяти минут была без сознания. Малышку чудом удалось спасти.

В управлении образования Златоуста корреспонденту «КП — Челябинск» сообщили, что о ситуации знают. Но никаких решений о судьбе воспитателя или директора еще не приняли.

— Ведем проверку, никаких подробностей сообщить пока не можем. Звоните на следующей неделе, — сообщил начальник МКУ Управление образования и молодежной политики Златоуста Сергей Максимов.

Этим случаем также заинтересовались в МВД.

— В полицию никто не обращался с заявлением. Однако наши сотрудники начали проверку видеозаписи, — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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