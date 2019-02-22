2019-02-22T14:47:20+03:00
Общество

Комсомолки, кошечка и симпатичная инспектор ГИБДД отлавливали водителей в центре Челябинска

Автомобилистов поздравили с 23 Февраля
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Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с комсомолками и кошечкой от магазина «Галамарт» поздравили мужчин-водителей с наступающим с Днем защитника Отечества прямо на перекрестке в центре Челябинска.

Автолюбителей останавливали для проверки документов и, если нарушений выявлено не было, вручали подарки — полезные аксессуары для машины.

В свою очередь мужчины поблагодарили женский патруль за приятный сюрприз и пообещали никогда не нарушать правил дорожного движения.

— Сегодня мы поздравляем наших замечательных мужчин-водителей и желаем им успехов, здоровья, чтобы всегда дорожная ситуация была у них под контролем, чтобы не попадал в ДТП и, конечно же, соблюдали правила дорожного движения, — комментирует старший лейтенант полиции ГИБДД по г.Челябинску Мария Аюбашева.

Весь коллектив Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» также присоединяется к поздравлениям и желает автомобилистам быть внимательными и аккуратными.

КСТАТИ

На очереди 8 Марта, а это значит, что бравые инспекторы ГИБДД совместно с комсомольцами будут поздравлять на дорогах Челябинска очаровательных представительниц прекрасного пола.

Фотоотчет о мероприятии смотрите в нашей фотогалерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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