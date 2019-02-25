«Ни техники, ни опыта». Почему Челябинск завален кучами черного снега

Чиновникам Челябинска на днях досталось от губернатора Бориса Дубровского. Глава региона в жесткой форме отчитал глав районов за неубранный снег:

— Челябинск — это миллионный город, в котором нужно в туфлях ходить, а не в кирзовых сапогах. В Долгодеревенском дороги и тротуары чище выметены, чем в Челябинске!

Отправляясь в понедельник, 25 февраля, в мэрию на традиционное аппаратное совещание, журналисты рассчитывали на комментарии по тому, как будет исполнено поручение губернатора.

Однако никаких комментариев от чиновников не последовало. Может, решили не говорить, а работать? Но и в первое буднее утро и в выходные город был таким же грязным, как всегда.

КТО ДЕШЕВЛЕ, ТОТ И ПОБЕДИЛ

В коридорах мэрии журналист газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» выловил двух глав районов и задал им вопрос:

— Почему снег и лед никуда не делись после разноса губернатора?

— Многие тротуары невозможно вымести машинами, потому что они максимально сужены ради расширения дорог. А дворники не справляются. Сейчас основные тротуары зачищены, будем вывозить собранное, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Чиновник посетовал, что в подрядчики по уборке района зимой приходят некомпетентные фирмы, у которых нет ни техники, ни дворников, ни опыта. Виной всему — 44 Федеральный закон, по которому главное — не качество, а минимальная цена. Но отвязаться от таких бракоделов непросто. Мы их штрафуем, в прошлом году, например, за январь-февраль, подрядчик заработал 600 тыс. руб. штрафов. Но пока это плохо помогает.

Алое поле чистят второй день.Фото: Инна КУМЕЙКО

По словам главы Советского района Владислава Макарова, бракоделят и управляющие компании.

— Они нам жалуются на низкие тарифы, дефицит дворников и долги жильцов. Но это их бизнес, они должны обеспечить чистоту на своей территории.

ОДНОГО ПОЛИГОНА МАЛО!

За очистку дорог отвечает «АО «Южуралмост». Как дорожники объясняют неубранные горы снега? Ведь крайние полосы завалены кучами!

— В прошлом году, в малоснежную зиму, мы вывозили в сутки до 17 тыс. тонн снега. Сейчас- до пять тысяч тонн. А зима нынче снежная. Знаете, почему такая разница? Потому что до прошлой недели в миллионном городе был открыт только один полигон для приема снега — на Бродокалмакском тракте. Он небольшой, и его явно не хватает. Сейчас открыли еще одну площадку, на ул. Радонежской. Вывозим и туда. Скоро вернемся к привычным 17 тысячам тонн в сутки, — рассказала пресс-секретарь подрядчика Анна Колонтаева.

КСТАТИ

Снег до асфальта должны счищать только у подъездов?

Корреспонденту «КП» пришел письменный ответ от главы Калининского района после жалобы на нечищеный тротуар. Пешеходная дорожка в районе Теплотеха от дома по пр. Победы, 155-а до ул. Кирова, 1-б уже месяц скрыта под толстым слоем черного снега. Наш журналист ходит по этому месиву с детьми каждый день. Однако в официальном ответе главы района Колесника значится, что на место выезжала проверка и... ничего плохого не увидела! Мол, участок в надлежащем состоянии, все в порядке.

Мы обратили внимание еще на одну деталь в письме чиновника. Он утверждает, что «до покрытия (то есть, асфальта) очищаются места только на мостах и придомовых территориях». Получается, убирать снег дочиста нужно только у подъездов? А на других участках пешеходы должны скользить по накатам?

Видимо, наши чиновники передвигаются пешком только на малые расстояния — выходят из подъезда и сразу прыгают в машину. Иначе пристыдились бы отправлять такие отписки.