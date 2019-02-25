Молодежный театр приглашает детей и их родителей в Лабораторию юных зрителей

В театре открывается новый сезон «Лаборатории юных зрителей и их родителей». Это занимательные занятия для детей «по следам спектаклей» под руководством педагога и режиссера Валерии Дите. В течение двух месяцев группы Baby (5-8 лет) и Teenager (9-14 лет) погружаются в мир театрального закулисья.

На занятиях ребятам расскажут, какую роль играют свет в спектаклях, как создается шум ветра, что такое музыкальные эффекты. Они увидят и даже поучаствуют в изготовлении реквизита, посмотрят, как обычная сцена превращается в огромный неузнаваемый мир, как костюм меняет артиста, а сам артист в одну минуту превращается в другого человека. За кулисами малыши исследуют театр, поучатся наносить грим. Дети постарше поработают над постановкой голоса и речи, потренируются «говорить с посылом», попробуют себя в роли ораторов и окунутся в атмосферу театральной мистики.

«У нас остались очень теплые впечатления от занятий, — рассказывает Эльвира Соколова, мама 8-летней Софьи, — Особенно дочке понравилось тема «костюмы», занятие по гриму и когда они рисовали любимых героев, и, конечно, экскурсия по театру. Они побывали там, куда обычные зрители не заглядывают. Большой плюс, что встречи были интерактивными, подвижными, это очень важно для детей».

По словам театрального педагога Валерии Дите, миссия проекта — помочь детям понять театр,а родителям по-новому взглянуть на своих детей. «Уникальность Лаборатории в том, что она рассчитана именно на семейную аудиторию, — рассказывает Валерия. — Очень важно, чтобы родители после спектакля поговорили с детьми, узнали, все ли понял ребенок, что ему запомнилось, какие чувства вызвали в нем герои. Наши занятия помогают в этом родителям, мы все вместе обсуждаем, мастерим, шьем, узнаем, как готовится спектакль. Взрослым тоже есть, чем заняться на наших театральных уроках».

Встречи начнутся 2 марта! Для участия в Лаборатории необходимо приобрести абонемент (стоимость одного занятия — 200 рублей, абонемент на 5 занятий стоит 1000 рублей). Билеты на спектакли приобретаются отдельно с 50% скидкой.

Свои вопросы вы можете задать по телефонам: (351) 263-22-03 и +7-908-579-33-46 (WhatsApp, Viber).