«В списках значится»: фронтовику из Челябинской области вручили медаль, найденную на поле боя

Поисковики — народ в эмоциях закаленный. Черед десятки лет после Победы поля страшных сражений открывают им драму Великой Отечественной. Останки солдат, искореженные взрывами личные вещи бойцов, оплавленное злым огнем оружие. Чаще всего, найденные солдатские медальоны, ложки, фляжки поисковики передают родственникам бойцов.

Но случаются и чудеса, когда найденные раритеты через семьдесят с лишним лет вручают не внукам и правнукам, а здравствующим фронтовикам.

«УВИДЕЛА, КАК ЗЕМЛЯ ШЕВЕЛИТСЯ»

В феврале 1945 года у поселка Листопадовка Калининградской (ныне) области группа советских войск попала в окружение немцев. В тех жестких боях был тяжело ранен 19-летний уроженец Агаповского района Челябинской области гвардии сержант Иван Кузнецов. Спасла его медсестричка: угадала в куче земли слабое шевеление, откопала. Контуженного, с ранением руки, ноги, руки и челюсти, командира минометного расчета вывезли из-под огня. В том тяжелом бою ударной волной Кузнецову оторвало с гимнастерки награды. Ну да сам жив. Победу он встретил в госпитале.

БЛЕСНУЛА НА СОЛНЦЕ

Всю жизнь гвардии сержант прожил в родном селе Светлогорское. Выросли дети, внуки, подрастает правнук. Фронтовику 93 года, но он помнит события семидесятилетней давности, будто они случились вчера. Он уж и не чаял увидеть свою награду. Прошлым летом на местах жестоких боев работали поисковики калининградского отряда «Совесть». Под ногами одного из них вдруг начал крошиться-осыпаться сухой грунт. На солнце блеснул потемневший металл. Медаль!

По номеру награды установили владельца.

— В документах было указаны его личные данные, место призыва. И написано: пропал без вести. Ну, думаем, хоть родне героя медаль передадим. Связались с полицией Агаповского района. А там говорят: Иван Константинович Кузнецов жив. Как мы обрадовались! — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» калининградский поисковик Алексей Яковлев.

Иван Константинович Кузнецов живет в Агаповском районе Челябинской области. Фото: из личного архива.

Калининградцы привели награду в порядок. Приварили новую дужку, сработали колодку. Медаль деформирована осколками, металл ее потемнел, но это настоящая боевая награда!

ВСТРЕТИЛ С ПРАВНУКОМ

23 февраля медаль вручили герою. В гости к ветерану приехала большая делегация. И гостей дома встречала вся большая семья гвардии сержанта, с правнуком-крошкой. В алой коробочке, на атласной подушечке ветерану вручили его награду заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, заместитель губернатора — министр общественной безопасности Олег Климов и поисковик из Калининграда Алексей Яковлев.

С боевыми товарищами: Иван Кузнецов крайний справа. Фото: из личного архива.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

От имени губернатора Бориса Дубровского поздравил со знаменательным событием Ивана Кузнецова Олег Климов:

— Дорогой Иван Константинович. С особым удовольствием исполняю поручение губернатора Бориса Дубровского: передаю слова поздравлений с праздником. Примите наш скромный подарок — корзину со сладостями к чаю и холодильник «Атлант».