2019-02-25T18:55:08+03:00
Общество

Погода на март 2019 в Челябинске: когда ждать весну в городе

Какой будет погода на март 2019 в Челябинске
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Весна уже не за горами. Фото: Евгения ГУСЕВА.Весна уже не за горами. Фото: Евгения ГУСЕВА.
Изменить размер текста:

Март на Южном Урале считается месяцем зимним, так как средняя температура за сутки не поднимается выше нуля, а для синоптиков это главный критерий начала весны. Но и классическими морозами уже не пахнет. Мы узнали погоду на март 2019 в Челябинске.

НАДЕВАТЬ СЕМЬ ПОРТОК

— Средняя температура воздуха в марте -7…-9 градусов, но в течение месяца бывает несколько очень теплых дней и примерно один с трескучим морозом. Однажды в марте в Челябинске потеплело до +15 градусов. В другие годы температура несколько раз опускалась до -36 градусов, — рассказали в Челябинском гидрометцентре.

Долгосрочный прогноз на неделю больших скачков не обещает. Если верить синоптикам, погода на март 2019 в Челябинске будет более или менее ровной.

1-10 марта: -3…-5 днем и до -6…-8 ночью.

11-20 марта: днем -3…-4 и до -5…-10 ночью.

21-31 марта: от -1 до +3 днем и -5…-10 ночью.

В марте в Челябинске преобладают ветры южного и юго-западного направления. Но они-то и портят погоду. Пришел марток — надевай семь порток. Эту фразу сегодня не зазорно сказать даже взрослым. Продрогнуть на ветру в марте проще простого.

ДЕРЖАТЬ ПОД РУКОЙ ЗОНТИК

Отличительная черта марта — активное солнце. В этом месяце хмурые дни можно по пальцам пересчитать. А 20 марта и вовсе день равноденствия: ночь и светлое время суток сравняются.

Кстати, до появления вездесущих синоптиков именно эта дата определяла начало весны. И предсказывала погоду на ближайшие 40 суток. Если 20-го будет тепло — заморозков до лета не ждите. По крайней мере, так считают в народе.

В этом году 20 марта синоптики обещают челябинцам 20 марта до -3 градусов днем и до -5 ночью.

Примерно 24 марта в Челябинске уже ждут первый дождь. Воздух может прогреться до +1 градуса.

ИЗМЕРЯТЬ СОСУЛЬКИ

Снежный покров в Челябинске сходит поздно — в апреле. Верящие в приметы иногда говорят: рано затает — скоро не растает. Нынешней зимой снега выпало много. И с улиц города его практически не вывозили. Так что снежные горы доживут до апреля наверняка.

А на крышах домов уже начали расти сосульки. По их размеру можно дать прогноз на весну. Чем длиннее сосульки, тем дольше весна и все дальше лето.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вынесли приговор челябинцу, который убил соседа из-за громких шагов
На жителя Челябинска, ударившего врача пинцетом, возбудили дело
«Еле откачали спасатели»: в Челябинске дети дважды устроили пожар в своей квартире
Житель Челябинской области зашел в суд на минутку и сел на десять суток
Минздрав повторно выделил деньги на ремонт больницы в Еманжелинске
В Челябинске откроется отделение Международного коммерческого арбитражного суда
Команда рыбаков из Челябинска победила на кубке области по ловле на блесну
Челябинскую область с Сербией соединил культурный мост
Четыре ребенка доставлены в больницу после авиарейса Москва-Магнитогорск
В Челябинске старшеклассник поймал грабителя, напавшего на соседку
Названа причина пожара в магнитогорской десятиэтажке, где обрушился подъезд
Два водителя получили судимости из-за поддельных полисов ОСАГО в Челябинской области
Весна близко: в челябинском зоопарке проснулся бурый мишка
Челябинвестбанк вошел в топ-20 банков РФ по объему кредитования МСБ
В центре Челябинска автобус столкнулся с троллейбусом
В Челябинске эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе
Жители Челябинской области спасли умирающую на трассе собаку
На жилом доме в Челябинске выросла сосулька длиной в два этажа
В Магнитогорске водитель маршрутки заставил платит пассажирку дважды
В Челябинске сдают в аренду коттеджи опальных политиков
«Мало сгрести в кучи». Челябинцы снимают дворы, заваленные горами грязного снега
В Снежинске с незнакомцами ушли 14 детей