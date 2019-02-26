Погода на март 2019 в Челябинске: когда ждать весну в городе

Март на Южном Урале считается месяцем зимним, так как средняя температура за сутки не поднимается выше нуля, а для синоптиков это главный критерий начала весны. Но и классическими морозами уже не пахнет. Мы узнали погоду на март 2019 в Челябинске.

НАДЕВАТЬ СЕМЬ ПОРТОК

— Средняя температура воздуха в марте -7…-9 градусов, но в течение месяца бывает несколько очень теплых дней и примерно один с трескучим морозом. Однажды в марте в Челябинске потеплело до +15 градусов. В другие годы температура несколько раз опускалась до -36 градусов, — рассказали в Челябинском гидрометцентре.

Долгосрочный прогноз на неделю больших скачков не обещает. Если верить синоптикам, погода на март 2019 в Челябинске будет более или менее ровной.

1-10 марта: -3…-5 днем и до -6…-8 ночью.

11-20 марта: днем -3…-4 и до -5…-10 ночью.

21-31 марта: от -1 до +3 днем и -5…-10 ночью.

В марте в Челябинске преобладают ветры южного и юго-западного направления. Но они-то и портят погоду. Пришел марток — надевай семь порток. Эту фразу сегодня не зазорно сказать даже взрослым. Продрогнуть на ветру в марте проще простого.

ДЕРЖАТЬ ПОД РУКОЙ ЗОНТИК

Отличительная черта марта — активное солнце. В этом месяце хмурые дни можно по пальцам пересчитать. А 20 марта и вовсе день равноденствия: ночь и светлое время суток сравняются.

Кстати, до появления вездесущих синоптиков именно эта дата определяла начало весны. И предсказывала погоду на ближайшие 40 суток. Если 20-го будет тепло — заморозков до лета не ждите. По крайней мере, так считают в народе.

В этом году 20 марта синоптики обещают челябинцам 20 марта до -3 градусов днем и до -5 ночью.

Примерно 24 марта в Челябинске уже ждут первый дождь. Воздух может прогреться до +1 градуса.

ИЗМЕРЯТЬ СОСУЛЬКИ

Снежный покров в Челябинске сходит поздно — в апреле. Верящие в приметы иногда говорят: рано затает — скоро не растает. Нынешней зимой снега выпало много. И с улиц города его практически не вывозили. Так что снежные горы доживут до апреля наверняка.

А на крышах домов уже начали расти сосульки. По их размеру можно дать прогноз на весну. Чем длиннее сосульки, тем дольше весна и все дальше лето.

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