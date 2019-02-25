В Челябинске пройдет конференция для представителей фермерского предпринимательства

26 марта в столице Южного Урала пройдет Конференция фермеровЧелябинской области«ChelAgroDay». Организаторами выступилМФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке Правительства и Губернатора Челябинской области.

Конференцию фермеров Челябинской области откроет пленарное заседание, посвященное мерам поддержки сельхозпроизводителей в России. На сессии выступят представители Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Министерства сельского хозяйства Челябинской области»,Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, а также АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».Банковский сектор познакомит с программами финансирования фермеров в регионе. Действующие предприниматели поделятся реальными кейсами, расскажут о проблемах, с которыми столкнулись в процессе становления бизнеса, и путях их решений.

- Уровень господдержки постоянно растет, появляются новые инструменты для бизнеса из разных отраслей. Как показала практика, большинство предпринимателей-фермеров этой информацией не владеют. Именно поэтому губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский поручил создать на базе «Территории Бизнеса» единый информационно-консультационный центр для бизнесменов сельскохозяйственной отрасли. Эта задача находится в процессе реализации, и центр скоро начнет полноценную работу. Предприниматели смогут получать необходимые консультации, пройти обучение в «Школе фермера», воспользоваться финансовой поддержкой. Наша задача — охватить весь бизнес региона. И конференция для фермеров, которая пройдет 26 марта, один из шагов на пути к ее выполнению, — прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса.

В течение всей Конференции будет работать агровыставка, на которой свою продукцию представят сельхозпроизводители и представители крестьянского (фермерского) хозяйства. После небольшого перерыва свою работу параллельно начнут четыре площадки.

В секции «Агростартап» участники конференции обсудят вопросы, касающиеся инноваций в сельском хозяйстве, поиска инвесторов и актуальных бизнес-идей. На второй площадке пройдет мастер-класс «Участие в тендерах: пошаговая инструкция работы с государственными закупками». Одной из важнейших секций конференции станет площадка Федеральной Корпорации МСП «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», лучшие эксперты в сфере поддержки малого фермерства в России расскажут о системе поддержки фермеров и развитии сельской кооперации.

На последней площадке пройдет мастер-класс «Маркетинг и продвижение фермерских продуктов». Специалисты отдела закупа, представители крупных торговых сетей и SMM-менеджерырасскажут предпринимателям о том, как экспортировать сельскохозяйственную продукцию, попасть на полки магазинов и построить эффективную работу с торговыми сетями, а также обсудят актуальные способы продвижение в социальных сетях.

Сельское хозяйство является одной из наиболее активно развивающихся отраслей российской экономики, развитие которой направлено не только на получение коммерческой прибыли, но и на обеспечение продовольственной, национальной безопасности. Согласно национальному проекту Президента РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» одной из важных задач является создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Это позволит повысить привлекательность объединения разрозненных сельхозпроизводителей, в том числе личных подсобных и фермерских хозяйств в кооперативы.

Конференция состоится 26 марта с 10.00 до 15.00 в Центре Международной Торговли (пр.Ленина, 35).

Обязательна регистрация. Оставить заявку можно по телефону 8 800 350 24 74 или через онлайн-форму.