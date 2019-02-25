2019-02-25T16:53:20+03:00
Спорт

Каждый поворот опасен: на Южном Урале завершился этап Кубка мира по фристайлу

Наши проиграли на родной земле
Алексей МИКУШИН
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Победители в чемпионских коронах.Победители в чемпионских коронах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На протяжении четырех дней в горнолыжном центре «Солнечная долина» почти сотня спортсменов из 15 стран утюжили склоны на трассе ски-кросса. Два первых дня – квалификационные заезды, 23 и 24 февраля финалы двух этапов Кубка мира.

По словам самих спортсменов трасса, протяженностью 1200 метров, оказалась не настолько сложной и скоростной. И это добавило азарта.

- Мы привыкли к более крутым склонам, где нужно рисковать и где каждая ошибка заканчивается падением и сходом с трассы. Здесь нужно было очень технично проходить все повороты, трамплины. Мастерство и опыт стали решающими, - прокомментировал свое выступление южноуралец Игорь Омелин, занявший в итоге 25 место.

Ски-кросс – это трамплины, повороты и скоростные участки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ски-кросс – это трамплины, повороты и скоростные участки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- В заезде я стартовал вместе с лидерами сезона. Досадно, что не получилось реализовать себя на трассе. Хотя, честно, я и рассчитывал на призовое место. Конкуренты очень сильны. Показал всё, что смог, - рассказал после финиша бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Сергей Ридзик (занял 28 место).

Кстати, организаторы намеренно не стали усложнять трассу, объяснив это желанием обезопасить спортсменов от травм.

На Кубок мира в Миасс приехали тысячи болельщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Кубок мира в Миасс приехали тысячи болельщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А победы у женщин и мужчин одержали швейцарка Фанни Смит и француз Бастиен Мидоль. Кроме оригинальных медалей, выполненных из стекла и металла, чемпионам водрузили на голову позолоченные короны, сделанные златоустовскими мастерами.

После окончания Кубка мира в Миассе рейс-директор Кубка мира FIS по фристайлу Кристиан Кретье сообщил, что такие соревнования будут здесь проводиться минимум до 2022 года. А в будущем Южный Урал будет претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу. Правда, для этого в «Солнечной долине» предстоит построить еще дополнительные трассы.

Трасса «Солнечной долины» длиной 1200 метров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Трасса «Солнечной долины» длиной 1200 метров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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