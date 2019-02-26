Депутаты избрали нового главу Челябинска

Челябинская городская дума 26 февраля выбрала нового мэра. Им стал действующий врио главы города Владимир Елистратов, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» из зала заседаний.

Елистратов изначально был фаворитом в конкурсе на кресло градоначальника. В кулуарах его называют преемником прежнего мэра Евгения Тефтелева. Владимир Алексеевич был его заместителем, а до этого они вместе работали в министерстве промышленности Челябинской области. Прошлой осенью Тефтелев покинул пост главы города, и его место с приставкой врио занял Елистратов.

Помимо него, депутатам предложили на выбор еще три кандидатуры. Это действующий глава Ленинского района Александр Орел, экс-мэр Трехгорного Николай Шиманович и юрист Никита Мирный. Перед заседанием думы Орел снял свою кандидатуру.

Горожане ждут от нового градоначальника решения проблемы с уборкой снега и озеленения.

— Большинством голосов Владимир Елистратов избран новым главой Челябинска. Выбирали 42 депутата. 41 голос отдали за Елистратова. Против всех кандидатур проголосовал лишь депутат от КПРФ Константин Нациевский, — сообщила корреспондент «КП — Челябинск».

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Сколько зарабатывает Владимир Елистратов

В 2016 году по декларации Владимир Елистратов заработал почти 5 млн. руб. У него в собственности есть квартира площадью 69,5 кв. м и два автомобиля: Land Rover Freelander 2 и старенькая Mitsubishi Carisma.

В 2017-м замглавы Челябинска Елистратов заработал 2,5 млн. руб. Та же квартира и машина, за исключением Mitsubishi, которую семья, очевидно, продала.

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