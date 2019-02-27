Стать звездой: где обучиться актерскому мастерству, визажу, фотографии и дизайну в Челябинске

Надоела скучная работа в офисе? Хотите освоить творческую профессию, пройти обучение у опытных педагогов и получить диплом специалиста? Теперь для этого не нужно покидать Челябинск: в нашем городе успешно работает Санкт-Петербургская школа телевидения.

Чему учат в школе?

Санкт-Петербургская школа телевидения – это сеть образовательных центров, насчитывающая более 32 филиалов в России и странах ближнего зарубежья. Школа предлагает курсы по доступным ценам, поэтому каждый желающий имеет возможность освоить новые направления деятельности.

Все занятия ведут только практикующие специалисты, которые уже добились признания в своей сфере. Обучающие программы разрабатываются и составляются на федеральном уровне.

Здесь не встретишь обилия скучной теории: значительный упор делается именно на практическую подготовку. Это позволяет быстро освоить новую специальность и уже начать работать в выбранном направлении.

Санкт-Петербургская школа телевидения (СПбШТ) предлагает свыше 50 курсов по семи направлениям. Остановимся на них подробнее.

Школа визажа и стиля

Школа визажа и стиля предлагает несколько курсов, чтобы слушатели могли выбрать именно то, в чем особенно желают развить себя.

Кроме того, можно выбрать комплексную программу обучения и получить диплом специалиста по программам: визажист-стилист, стилист по прическам, стилист-консультант, модель.

Преподаватели школы визажа и стиля постоянно повышают квалификацию, чтобы передавать своим ученикам самую актуальную информацию и тренды beauty-индустрии.

Обучение построено таким образом, что слушатели получают самые важные основы: определение цветотипа, чтение лица, изучение колористики, самые популярные техники в макияже и гриме.

Для каждого доступен гибкий график обучения с возможностью посещать занятия с разными группами, а на время обучения выдается профессиональная техника.

Фотошкола

Фотошкола в СПбШТ это возможность доказать самому себе, что фотография может быть не только хобби, но и источником стабильного дохода. Направления и формат курсов способны развить творческий потенциал в каждом ученике. Кроме того, здесь можно пройти обучение по комплексным программам и получить диплом фотографа или обработчика-ретушера.

Преподаватели фотошколы имеют большой опыт работы в индустрии и проводят обучение по авторским методикам с использованием современного технического оснащения. Практические занятия научат работать с композицией, светотенью и вспомогательной аппаратурой.

На курсы обучения фотографии в СПбШТ приходят как профессионалы, так и новички фотоискусства. И каждый для себя открывает новые грани невероятно увлекательного мира фотографии.

Школа актерского мастерства

Иметь навыки актерского мастерства важно не только на театральной сцене или в кинематографе, но и в обычной повседневной жизни. Хотите смело и выступать перед большим количеством людей, чтобы ваша речь при этом оставалась четкой и лаконичной? Хотите искусно вести себя в любой создавшейся ситуации? Курсы в школе актерского мастерства помогут осуществить мечты и дадут навыки ценные в любой сфере деятельности.

Комплексные программы обучения помогут стать дипломированным специалистом в искусстве речи или актерском мастерстве.

Слушатели курсов познакомятся с понятием «внутренняя техника актера», научатся развивать эмоциональную память, снимать зажимы во время выступления, раскрепостить собственное тело, чувствовать и подавать текст, а также ставить свой голос.

В современном обществе, где миром управляют гаджеты, современному человеку сложно почувствовать себя раскрепощенным, правильно подать свои эмоции и быть уверенным в себе при общении с другими людьми. Часто из-за этого возникают трудности в выражении своего мнения, а после – эмоциональная подавленность.

Курсы актерского мастерства в СПбШТ полезны не только тем, кто хочет стать профессиональным актером, но и людям, желающим быть более коммуникабельными, уверенными в себе и успешными в жизни.

Школа психологии

Построить гармоничные отношения в семье, научиться убеждать людей, понимать тонкости психологии мужчин и женщин, стать настоящим профессионалом в общении с клиентами и сфере продаж – все это возможно в школе психологии СПбШТ.

Курсы семейной психологии или психологии для работы и бизнеса – выбирайте комплексные программы обучения или отдельные курсы на свое усмотрение.

Школа психологии СПбШТ поможет построить гармоничные отношения с близкими, стать лидером в коллективе и научиться эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами. Учащиеся узнают, что такое психологический настрой и самопрограммирование, благодаря чему достижение любой цели в жизни становится реальным.

Школа рисования и каллиграфии

Стать настоящим художником, создавая шедевры с помощью карандаша и кисти. Или познакомиться с типологией шрифтов, освоить основы создания шрифтовых иллюстраций и попробовать себя в каллиграфии и леттеринге. Все это возможно на факультете рисования и каллиграфии СПбШТ.

Одни видят в прописанных буквах застывшую музыку, вторые – танец, а третьи называют каллиграфию кардиограммой времени. Тем не менее, научно доказано, что каллиграфия положительно влияет на психофизическое здоровье человека в целом.

По окончании обучения комплексным программам в СПбШТ слушателям выдается диплом специалиста.

Школа дизайна

В современном мире дизайн нас окружает повсюду: над любой вещью, с которой мы сталкиваемся ежедневно, работала команда дизайнеров. Именно поэтому разбираться в дизайне необходимо каждому современному человеку, а применять свои навыки в качестве эксперта – перспективное и высокооплачиваемое занятие.

В школе дизайна СПбШТ можно пройти обучение с получением диплома по следующим комплексным программам: дизайн, флористика и дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, 3D MAX и дизайн интерьера.

Записывайтесь на курсы дизайна и воспользуйтесь отличным шансом воплотить свои креативные идеи и применить их в уникальных, авторских, ярких проектах.

Школа TV и журналистики

Работа с микрофоном и в кадре – это настоящее искусство, которое требует усердия и ответственности. Этому нужно учиться, сочетая теоретические занятие с непосредственной практикой.

Для кого-то телевидение так и остается неосуществимой детской мечтой. Другим же удается стать настоящей звездой телеэкрана. В чем секрет работы ведущих, операторов, сценаристов, звукорежиссеров, артистов? Как проходит их жизнь? В школе TV и журналистики СПбШТ вы сможете окунуться в мир телевидения.

Основная часть обучения состоит из практических заданий, которые слушатели выполняют под руководством преподавателей, имена которых хорошо известны в медийной сфере.

В школе TV и журналистики вы можете пройти отдельные курсы или комплексные программы обучения, чтобы получить необходимые знания и навыки для работы в средствах массовой информации.

Курсы для детей

Не секрет, что некоторые профессии, которые существуют сейчас, могут полностью исчезнуть уже в обозримом будущем. На место им придут новые специальности, и, соответственно на рынке труда возникнет потребность в кадрах.

Чтобы определиться, какое направление наиболее интересно для развития и познакомить ребенка с востребованными специальностями, СПбШТ приглашает на детские курсы в телестудию Start Up.

Здесь можно приобрести абонемент на знакомство со всеми профессиями либо более детально пройти курсы по выбранным направлениям: телевидение, видеосъемка, видеомонтаж, актерское мастерство, тележурналистика, видеоблогинг, анимация, рисование или фотография.

Такие навыки помогут ребятам не только определиться с будущей профессией, но и развить уверенность в себе, найти новых друзей и без труда «вливаться» в коллектив.

Санкт-Петербургская школа телевидения дает четко структурированные знания за весьма короткий срок и возможность применить их на практике. Кто-то приходит сюда за профессией, а кто-то – за удовольствием от общения в творческой среде. Опытные преподаватели откроют ваш творческий потенциал, научат использовать его на профессиональном уровне и помогут превратить хобби в любимую работу.

Воспользуйтесь специальными акциями и пройдите обучение по выбраннм направлениям на максимально выгодных условиях:

- безлимитный абонемент на любые из 100 практических курсов по семи направлениям по специальной цене;

- акция «3+1»: при покупке трех курсов четвертый вы получаете в подарок.

Записаться на курсы и узнать подробную информацию можно по телефону: (351) 242-00-85 или на сайте. Внимание: назвав кодовое слово «Комсомолка», вы получаете 10% скидку на любые курсы.

Санкт-Петербургская школа телевидения

г. Челябинск ул. Героя Яковлева, 5 (ЖК «Манхэттен»)

chelyabinsk.videoforme.ru

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