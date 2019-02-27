2019-02-27T09:07:57+03:00
Общество

Из малоимущих — в фермеры: зачем челябинцам социальные контракты

Наша область развивает практику адресной помощи тем, кто оказался в трудной ситуации
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Личное подсобное хозяйство - это один из видов воплощения социального контракта.Личное подсобное хозяйство - это один из видов воплощения социального контракта.
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Жительница Кусинского района Челябинской области Альфия Хабихужина — одинокая мама четверых детей. Младшие — совсем маленькие, ходят в садик. Поднимать в одиночку ребят трудно. Потому Альфия обратилась за помощью в региональное министерство социальных отношений. И помощь семье подоспела в виде социального контракта. В Челябинской области это 30 тысяч рублей. Деньги можно использовать только целевым образом — на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, оплату услуг детского дошкольного учреждения.

ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ЕСТЬ ВЫХОД

Поскольку Альфия живет в селе, выбрала оптимальный вариант — завела скотину. Купила корову. Буренка дала приплод — телочку и двух бычков.

— Теперь у меня холодильник полон мяса, есть качественная молочка, собственная! Из молока делаем сыр, творог, сметану. Для детей нет лучшего лакомства. И я рада: мы независимые, семье обеспечено хорошее питание. Такая помощь в виде социального контракта очень нужна. Теперь я знаю, что все трудности преодолимы.

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА

В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул важную роль социального контракта в поддержке россиян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, это семьи с детьми. По каким-то причинам родители или теряют работу, или их текущие заработки не покрывают обязательных расходов на семью. Тогда на помощь и приходит государство, предоставляя заявителю социальный контракт. Это целевые деньги, которые семья может направить на создание личного подсобного хозяйства, развитие предпринимательской деятельности, погашение долгов по оплате детского садика.

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

В масштабах страны в течение пяти лет поддержкой в виде социального контракта смогут воспользоваться более девяти миллионов россиян. В регионах этот вид социальной поддержки будет развиваться на условиях софинансирования. Первым делом федеральный центр заключит соглашения с регионами, где практика социального контракта активно внедряется. И Челябинская область в числе таких регионов. Потому может претендовать на федеральные средства.

Но социальный контракт не единственная форма поддержки южноуральцев. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обращаются за предоставлением единовременной материальной помощи. В прошлом году ее получили 4138 южноуральцев. На эти цели из бюджета Челябинской области было направлено 53 млн рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Задача государства — поддержать людей, когда рядом нет близких и помощи от родных. В области мы из года в год увеличиваем число людей, с которыми заключаются социальные контракты. Это помощь необходима ряду наших граждан, кто попал в сложные жизненные ситуации. Поддержка предоставляется адресно, исходя из конкретной проблемы. Ситуации у людей самые разные.

ЦИФРА

Более 300 социальных контрактов заключено в Челябинской области с 2014 года.

Если в первый год было заключено 13 социальных контрактов, то в прошлом — уже 72.

Справка «КП»

Социальный контракт — это способ выхода из трудной жизненной ситуации путем заключения соглашения между государством и семьей или одиноко проживающим гражданином, который расширяет возможности использования денежных средств и защищает от их нецелевого использования. В контракте прописаны условия, которые семья или гражданин должны будут выполнять. Социальный контракт устанавливается на период от трех месяцев до года.

Социальный контракт предоставляется не чаще одного раза в пять лет.

Для получения информации о социальном контракте и его заключении необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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