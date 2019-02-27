«Как у настоящих звезд льда»: игрокам детской дворовой команды в Челябинске вручили экипировку

Каток во дворе дома № 17б по ул. Каслинской в Челябинске никогда не пустует. Расписание льда настолько плотное, что дворовые любительские команды по часам сменяют друг друга, проводя тренировки и товарищеские матчи. Занимаются с ребятами профессиональные тренеры муниципальной организации «Спортивный город». Конечно, занятие бесплатные.

Дворовый хоккей удобен для тех, кто придерживается спортивного образа жизни, но по каким-то причинам не посещает спортшколу. А результат тот же — укрепление здоровья и воли, радость движения, мастерство.

ЕСТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И АМУНИЦИЯ, ДЕЛО ЗА ТЕПЛОЙ РАЗДЕВАЛКОЙ

В январе на одной из тренировок во дворе по ул. Каслинской побывал губернатор Борис Дубровский. Кипел матч. Тогда игроки, что болеют за «Трактор», попросили у гостя теплую раздевалку, освещение корта и новую форму.

К просьбе Борис Дубровский отнесся очень серьезно: детский дворовый хоккей нужно поддерживать! Поручения городским властям были даны здесь же, у корта.

— Средства на форму для команд найдем, — сказал Борис Дубровский.

И вот поручения главы региона выполняются.

— Губернатором во время визита на хоккейную площадку были даны поручения. Докладываю: электроосвещение на площадке заменено на современное, качественное. Светло, как днем, и поздним вечером. Спортсменам мы вручим комплект защитной экипировки — для тренера и команды, — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Евгений Иванов.

Специалисты исполняют еще одно поручение Дубровского: прорабатывают проект модульного сооружения у корта, где разместится теплая раздевалка.

Конечно, для хоккеистов-любителей классная амуниция — огромный подарок.

— Дисциплинирует, — сказали дружно мальчишки. — И чувствуешь себя, как настоящий ас льда!

Ребята получат комплект защитной амуниции: поручение Бориса Дубровского исполнено.

ПРИОРИТЕТЫ ГУБЕРНАТОРА

Напомним, что в год 85-летия Челябинской области губернатор Борис Дубровский определил приоритеты развития Челябинской области:

— забота о будущих поколениях и здоровом образе жизни;

— реконструкция и открытие спортплощадок, новых футбольных полей, спортзалов. Содействие массовому дворовому спорту;

— поддержка старшего поколения;

— экология;

— инфраструктурное развитие региона, проект благоустройства территорий «Реальные дела».

ЦИФРА

78 дворовых спортивных площадок в Челябинске нынешней зимой превратились в катки. Это на девять больше, чем год назад.

Хоккеем на них постоянно занимается более 2,5 тыс. детей и подростков. Детей тренируют 170 наставников.

Труд тренеров, заливку катков оплачивает городской бюджет. Дворовые команды участвуют в Кубке Законодательного собрания области по хоккею на валенках и в турнире «Золотая шайба».

В следующем году в Челябинске планируют залить сотню хоккейных кортов.