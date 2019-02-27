Банковский служащий из Челябинска оставил карьеру, чтобы бороться против «китовой тюрьмы» в Приморье

От Челябинска до Находки — семь тысяч километров. Но для Александра Васильева это не расстояние, чтобы помогать сотне косаток и белух, запертых в «китовой тюрьме» бухты около Находки.

Их готовили для продажи в аквапарки и цирки Китая. В основном, это малыши, которым нужно еще под боком у мамки жить. Если бы не вставшая на дыбы общественность, животных давно бы продали. Цена косатки — от 70 тысяч долларов!

Александр стал гостем эфира радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM).

ОСТАВИЛ ОФИС В БАНКЕ

Александр — настоящий дауншифтер. Он оставил крупный пост в одном из банков Челябинска, переехал в маленький город Копейск, где открыл зоомагазин.

— Помните историю дружбы мальчика и косатки из фильма «Освободите Вилли!», это с детства мое любимое кино, — улыбается Александр. — Я не жалею, что ушел из банка, хотя мне нравился тот стиль жизни — кабинеты, деловые костюмы, бизнес-ланчи. Но случилось вот что, я получил серьезную травму и три месяца был прикован к постели. У меня есть собака, и все это время мы были неразлучны. За 90 дней я еще больше привязался к своему псу и решил завязать с офисной жизнью, чтобы максимум времени проводить с питомцем.

Александр со своим лучшим другом! vk.com

БЕЗМОЛВНЫЕ РАБЫ

— В прошлом году я узнал из новостей про «китовую тюрьму» в Приморье. В фильме «Освободите Вилли!» косатку заставляли прыгать, а она не соглашалась и один из героев сказал дрессировщику: «Может, Вилли не хочет быть артистом?». Эта фраза мне сильно запала в душу. По какому праву мы, люди, решаем, что касатка должна прыгать через кольцо в аквапарке? Сколько у нас таких животных — рабов в цирках!

В соцсетях Александр нашел активистов из «Экологической вахты Сахалина». И стал участником их группы.

В китовой тюрьме очень тесно. vk.com

— Животные содержатся в крытых вольерах, но вода все равно замерзает. Белухи приспособлены к жизни во льдах, а касаткам нужно проплывать сотни километров, ныряя, чтобы согреться. В тесных объемах животным некуда деваться, — рассказывает Александр. — Косатки и белухи общаются друг с другом с помощью ультразвука. В просторах мирового океана звук «растворяется», не травмируя органы слуха животных. В китовой тюрьме звук «мечется» по периметру шестиметровых вольеров, доставляя млекопитающим огромный стресс… У некоторых животных отслаивается кожа.

ПОМОГАЕТ РУБЛЕМ И СЛОВОМ

Товарищам по борьбе за свободу косаток и белух Александр помогает рублем. Он открыл зоомагазин и львиную долю прибыли высылает на судебные издержки против ловцов млекопитающих огромные. Юридические разбирательства пока «топчутся» на месте. Ни одно ведомство не хочет брать на себя ответственность за судьбу животных-пленников. Общественники получают тонны отписок.

Под этими стекляшками томятся косатки. vk.com

— Держатели китовой тюрьмы уверяют, что в день на питание животных они тратят миллион рублей. Несложно подсчитать, сколько они потратят за год. Но предполагаемая выручка куда больше — пленников там на 1,5 миллиарда рублей, — говорит Александр.

Летом Александр отправится на Дальний Восток. Он уверен, что и пленников адовой китовой бухты к тому времени отпустят на свободу:

— Если мы всей страной потребуем выпустить малышей, это случится. Мы не сдаемся. Чем больше народу подпишет петицию о полном запрете отлова китов, тем быстрее дело сдвинется с мертвой точки.

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